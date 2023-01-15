В ХМАО возник дефицит судей

16 января 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Окружная квалификационная коллегия судей объявила о поиске судей впервые за два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Квалификационная коллегия судей ХМАО опубликовала объявление о поиске судий в пяти муниципалитетах в первый раз за два года. Объявление о вакансиях было опубликовано на сайте органа. «Квалификационная коллегия судей ХМАО объявляет об открытии вакансий. Требуются судьи Арбитражного суда ХМАО; судьи Нижневартовского городского суда», — сказано в сообщении комиссии. Чуть ранее также было размещено объявление о поиске судьи в Советский районный суд, мирового судьи судебного участка № 9 в Сургуте и мирового судьи судебного участка № 5 в Ханты-Мансийском районе. На ближайшем заседании коллегии, 27 января, будут рассматриваться документы кандидатов на должность председателя Пыть-Яхского городского суда, Няганского горсуда и еще порядка семи заявлений на должность судей в различных муниципалитетах. По мнению адвоката Антона Бушланова дефицит кадров в судах — не редкость. «Это рабочий режим. Есть судьи, которые находятся на должности годами, но другая часть дорабатывает до определенного срока и уходит», — заключил адвокат.

Квалификационная коллегия судей ХМАО опубликовала объявление о поиске судий в пяти муниципалитетах в первый раз за два года. Объявление о вакансиях было опубликовано на сайте органа. «Квалификационная коллегия судей ХМАО объявляет об открытии вакансий. Требуются судьи Арбитражного суда ХМАО; судьи Нижневартовского городского суда», — сказано в сообщении комиссии. Чуть ранее также было размещено объявление о поиске судьи в Советский районный суд, мирового судьи судебного участка № 9 в Сургуте и мирового судьи судебного участка № 5 в Ханты-Мансийском районе. На ближайшем заседании коллегии, 27 января, будут рассматриваться документы кандидатов на должность председателя Пыть-Яхского городского суда, Няганского горсуда и еще порядка семи заявлений на должность судей в различных муниципалитетах. По мнению адвоката Антона Бушланова дефицит кадров в судах — не редкость. «Это рабочий режим. Есть судьи, которые находятся на должности годами, но другая часть дорабатывает до определенного срока и уходит», — заключил адвокат.