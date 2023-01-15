15 января 2023

В ХМАО возник дефицит судей

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии, герб россии, кресло судьи
Окружная квалификационная коллегия судей объявила о поиске судей впервые за два года Фото:

Квалификационная коллегия судей ХМАО опубликовала объявление о поиске судий в пяти муниципалитетах в первый раз за два года. Объявление о вакансиях было опубликовано на сайте органа.

«Квалификационная коллегия судей ХМАО объявляет об открытии вакансий. Требуются судьи Арбитражного суда ХМАО; судьи Нижневартовского городского суда», — сказано в сообщении комиссии.

Чуть ранее также было размещено объявление о поиске судьи в Советский районный суд, мирового судьи судебного участка № 9 в Сургуте и мирового судьи судебного участка № 5 в Ханты-Мансийском районе. На ближайшем заседании коллегии, 27 января, будут рассматриваться документы кандидатов на должность председателя Пыть-Яхского городского суда, Няганского горсуда и еще порядка семи заявлений на должность судей в различных муниципалитетах.

По мнению адвоката Антона Бушланова дефицит кадров в судах — не редкость. «Это рабочий режим. Есть судьи, которые находятся на должности годами, но другая часть дорабатывает до определенного срока и уходит», — заключил адвокат.

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Квалификационная коллегия судей ХМАО опубликовала объявление о поиске судий в пяти муниципалитетах в первый раз за два года. Объявление о вакансиях было опубликовано на сайте органа. «Квалификационная коллегия судей ХМАО объявляет об открытии вакансий. Требуются судьи Арбитражного суда ХМАО; судьи Нижневартовского городского суда», — сказано в сообщении комиссии. Чуть ранее также было размещено объявление о поиске судьи в Советский районный суд, мирового судьи судебного участка № 9 в Сургуте и мирового судьи судебного участка № 5 в Ханты-Мансийском районе. На ближайшем заседании коллегии, 27 января, будут рассматриваться документы кандидатов на должность председателя Пыть-Яхского городского суда, Няганского горсуда и еще порядка семи заявлений на должность судей в различных муниципалитетах. По мнению адвоката Антона Бушланова дефицит кадров в судах — не редкость. «Это рабочий режим. Есть судьи, которые находятся на должности годами, но другая часть дорабатывает до определенного срока и уходит», — заключил адвокат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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