В соцсетях бурно обсуждают планы Зеленского убить Залужного

В соцсетях удивлены планам Владимира Зеленского устранить ЗалужногоФото: Официальный сайт президента Украины
Пользователи соцсетей начали активно обсуждать намерения президента Украины Владимира Зеленского убить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причиной том стал пост бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, в котором сообщается о планах украинского лидера.
Комментаторы удивлены такому шагу со стороны Зеленского и встают на сторону украинского главнокомандующего. Так, пользователь Yosyp рад, что ВСУ поддерживают именно Залужного, а не «предателя Зеленского».
Некоторые пользователи разозлились на Зеленского, назвав его предателем
Фото из соцсетей
Кто-то отмечает частые информационные вбросы украинского экс-депутата
Фото из соцсетей
Комментаторы заявили, что большинство населения Украины не поддерживает политику Зеленского
Фото из соцсетей
Некоторые просто не верят словам Кивы
Фото из соцсетей
Лидия уверена, что в администрации президента Украины пора начинать борьбу за власть
Фото из соцсетей
МД так же намекает на разборки внутри украинских элит
Фото из соцсетей
Пользователь пошутил, что Залужный начнет охотиться на Зеленского
Фото из соцсетей
Кто-то из комментаторов явно возмущен тем, что на Украине намереваются убивать своих же
Фото из соцсетей
Ранее Илья Кива опубликовал в своем telegram-канале пост, в котором он заявил о планах Зеленского ликвидировать Залужного, передает MK.RU. Причиной такого поступка бывший депутат Рады обозначил растущую популярность главнокомандующего ВСУ и риск того, что он метит на пост украинского президента, сообщает телеканал 360.
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Пользователи соцсетей начали активно обсуждать намерения президента Украины Владимира Зеленского убить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причиной том стал пост бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, в котором сообщается о планах украинского лидера. Комментаторы удивлены такому шагу со стороны Зеленского и встают на сторону украинского главнокомандующего. Так, пользователь Yosyp рад, что ВСУ поддерживают именно Залужного, а не «предателя Зеленского». Ранее Илья Кива опубликовал в своем telegram-канале пост, в котором он заявил о планах Зеленского ликвидировать Залужного, передает MK.RU. Причиной такого поступка бывший депутат Рады обозначил растущую популярность главнокомандующего ВСУ и риск того, что он метит на пост украинского президента, сообщает телеканал 360.