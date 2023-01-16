В соцсетях бурно обсуждают планы Зеленского убить Залужного. Скрины

В соцсетях бурно обсуждают планы Зеленского убить Залужного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
В соцсетях удивлены планам Владимира Зеленского устранить Залужного Фото:

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать намерения президента Украины Владимира Зеленского убить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причиной том стал пост бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, в котором сообщается о планах украинского лидера.

Комментаторы удивлены такому шагу со стороны Зеленского и встают на сторону украинского главнокомандующего. Так, пользователь Yosyp рад, что ВСУ поддерживают именно Залужного, а не «предателя Зеленского».

Некоторые пользователи разозлились на Зеленского, назвав его предателем
Кто-то отмечает частые информационные вбросы украинского экс-депутата
Комментаторы заявили, что большинство населения Украины не поддерживает политику Зеленского
Некоторые просто не верят словам Кивы
Лидия уверена, что в администрации президента Украины пора начинать борьбу за власть
МД так же намекает на разборки внутри украинских элит

Пользователь пошутил, что Залужный начнет охотиться на Зеленского
Кто-то из комментаторов явно возмущен тем, что на Украине намереваются убивать своих же

Ранее Илья Кива опубликовал в своем telegram-канале пост, в котором он заявил о планах Зеленского ликвидировать Залужного, передает MK.RU. Причиной такого поступка бывший депутат Рады обозначил растущую популярность главнокомандующего ВСУ и риск того, что он метит на пост украинского президента, сообщает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать намерения президента Украины Владимира Зеленского убить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Причиной том стал пост бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, в котором сообщается о планах украинского лидера. Комментаторы удивлены такому шагу со стороны Зеленского и встают на сторону украинского главнокомандующего. Так, пользователь Yosyp рад, что ВСУ поддерживают именно Залужного, а не «предателя Зеленского». Ранее Илья Кива опубликовал в своем telegram-канале пост, в котором он заявил о планах Зеленского ликвидировать Залужного, передает MK.RU. Причиной такого поступка бывший депутат Рады обозначил растущую популярность главнокомандующего ВСУ и риск того, что он метит на пост украинского президента, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...