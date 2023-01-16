ВСУ бросили иностранных наемников одних в Бахмуте: главное к вечеру 16 января

ВС РФ уничтожили склад ВСУ и элитного украинского подразделения в ДНР и Запорожской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины возложили оборону Бахмута на иностранных наемников. В зоне спецоперации начали появляться польские подразделения. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 января.
- По мнению авторов The Times, ВСУ возложили оборону Бахмута (Артемовск) на иностранных наемников. Среди них, например, участники Международного легиона европейцев, которые выступают в качестве добровольцев. В свою очередь, EL PAIS сообщает, что украинские батальоны оставили оборону города из-за нехватки боеприпасов.
- Поставки нового вооружения Украине со стороны европейских стран доставят стране только больше проблем. Такую позицию высказали в Кремле, отметив, что западная поддержка Киева не изменит положения дел на фронте.
- По словам военкора URA.RU Евгения Линина, в зоне спецоперации начали появляться польские подразделения на востоке Украины. Также корреспондент агентства отмечает, что западные страны отправляют своих бойцов под видом наемников.
- Российские силы уничтожили склад вооружений ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), передает Пятый канал. Также обстрелу подвергся и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения национальной гвардии Украины в Запорожской области. Также в Минобороны РФ уточнили, что на этих территориях были ликвидированы до 30 украинских солдат.
- В Госдуму будут внесены поправки, благодаря которым герои России получат землю под фермерское хозяйство. Данная инициатива направлена на поддержку участников спецоперации.
- Вооруженные силы РФ начнут освобождать Запорожскую область весной этого года. Такие сроки дал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
- По словам экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, президент Украины Владимир Зеленский намерен устранить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. В соцсетях началось бурное обсуждение по этому поводу, и зачастую пользователи в интернете встают на сторону Залужного.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!