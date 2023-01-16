Сенатор Пушков и актриса Шукшина поддержали идею о закрытии Ельцин Центра. Фото

16 января 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Пушков и Шукшина выступили против Ельцин Центра Фото: Анна Майорова © URA.RU Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина поддержали предложение Культурного фронта России о закрытии Ельцин Центра. Об этом они сообщили в своих telegram-каналах. «Московское отделение Культурного фронта РФ предлагает закрыть Ельцин Центр. За пять минут я получил более 100 знаков одобрения этого предложения», — написал Пушков. «Подхватив инициативу, предложила открыть на месте Ельцин Центра — Славянский центр», — сообщила Шукшина. Московское отделение Культурного фронта России открыли 16 января. По словам Шукшиной, первым предложением, прозвучавшим на конференции, стала идея закрыть Ельцин Центр. С такой инициативой выступил председатель Александр Адабашьян. «Вот так дружно и поступательно мы перешли к наступлению на внутреннем фронте», — резюмировала Шукшина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Ельцин Центр. Ответа на момент публикации не поступало. Работа Ельцин Центра неоднократно подвергается критике. Так, URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Фото: telegram-канал Марии Шукшиной

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина поддержали предложение Культурного фронта России о закрытии Ельцин Центра. Об этом они сообщили в своих telegram-каналах. «Московское отделение Культурного фронта РФ предлагает закрыть Ельцин Центр. За пять минут я получил более 100 знаков одобрения этого предложения», — написал Пушков. «Подхватив инициативу, предложила открыть на месте Ельцин Центра — Славянский центр», — сообщила Шукшина. Московское отделение Культурного фронта России открыли 16 января. По словам Шукшиной, первым предложением, прозвучавшим на конференции, стала идея закрыть Ельцин Центр. С такой инициативой выступил председатель Александр Адабашьян. «Вот так дружно и поступательно мы перешли к наступлению на внутреннем фронте», — резюмировала Шукшина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Ельцин Центр. Ответа на момент публикации не поступало. Работа Ельцин Центра неоднократно подвергается критике. Так, URA.RU писало, что российский режиссер Никита Михалков сравнил работу центра с деятельностью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом).