Полицейские нашли пропавшего девятилетнего мальчика в Перми

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Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , полицейская
Ребенка нашли прикамские полицейские Фото:

Пропавшего у пермского ТЦ «Кит» мальчика нашли живым. Это удалось сделать полицейским, передают СМИ.

«Где он был, я еще не знаю, его нашли сотрудники полиции. Сейчас его везут в одно из отделений, у меня там как раз муж его дожидается», — слова мамы мальчика цитирует «КП-Пермь».

Ребенок потерялся днем 16 января. Перед пропажей мальчика видели в центре города, об этом URA.RU уже писало. Согласно имеющейся информации, у него при себе не было ни телефона, ни смарт-часов. Сын был с отцом в поликлинике у ТЦ «Кит».

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Пропавшего у пермского ТЦ «Кит» мальчика нашли живым. Это удалось сделать полицейским, передают СМИ. «Где он был, я еще не знаю, его нашли сотрудники полиции. Сейчас его везут в одно из отделений, у меня там как раз муж его дожидается», — слова мамы мальчика цитирует «КП-Пермь». Ребенок потерялся днем 16 января. Перед пропажей мальчика видели в центре города, об этом URA.RU уже писало. Согласно имеющейся информации, у него при себе не было ни телефона, ни смарт-часов. Сын был с отцом в поликлинике у ТЦ «Кит».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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