Полицейские нашли пропавшего девятилетнего мальчика в Перми

Ребенка нашли прикамские полицейские Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пропавшего у пермского ТЦ «Кит» мальчика нашли живым. Это удалось сделать полицейским, передают СМИ.

«Где он был, я еще не знаю, его нашли сотрудники полиции. Сейчас его везут в одно из отделений, у меня там как раз муж его дожидается», — слова мамы мальчика цитирует «КП-Пермь».

Ребенок потерялся днем 16 января. Перед пропажей мальчика видели в центре города, об этом URA.RU уже писало. Согласно имеющейся информации, у него при себе не было ни телефона, ни смарт-часов. Сын был с отцом в поликлинике у ТЦ «Кит».