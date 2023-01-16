Челябинский контрактник осужден на пять лет колонии за дезертирство

Военный не вернулся на службу, несмотря на мобилизацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военнослужащего-контрактника, который оставил воинскую часть в период мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В мае 2022 года рядовой З. без разрешения командования не явился к месту службы в Чебаркуль, а убыл в Челябинск. Достоверно зная, что 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, продолжал находится вне военной службы», — говорится в приговоре суда.

Военнослужащий был задержан 29 сентября в Копейске. Он приговорен к пяти годам колонии по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление места службы в период мобилизации). Его арестовали в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее челябинский контрактник, не явившийся на службу после объявления частичной мобилизации, был приговорен к пяти годам колонии и штрафу 15 тысяч рублей. В августе 2022 года он самовольно покинул часть и не вернулся, несмотря на мобилизацию.