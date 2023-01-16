16 января 2023

Michael Kors отказался от поставок в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Американский бренд одежды Michael Kors уходит с российского рынка Фото:
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Американский бренд одежды, аксессуаров и обуви Michael Kors прекратит поставки товаров на российский рынок. Об этом сообщают продавцы официальных магазинов, а также источники на рынке консалтинга.

«Американский бренд Michael Kors уходит из России — компания приостановила поставки своего товара в нашу страну», — заявили несколько источников на рынке консалтинга «Известиям», их слова подтверждают и продавцы официальных магазинов марки. Согласно информации издания, на местах магазинов бренда теперь будут продавать товары от брендов Hugo, Calvin Klein Jeans и Karl Lagerfeld Jeans, поставки которых организует тот же дистрибьютор — BNS Group.

Ряд иностранных брендов покинули российский рынок в связи с санкциями, введенными западными странами в отношении страны. Многие компании, однако, спустя некоторое время, предпочли изменить свою политику относительно торговли в России. Например, стало известно, что компания Puma возобновит свою работу на российском рынке предстоящим летом. В Госдуме, однако, предостерегли зарубежные компании, заявив, что им будет нелегко вернуться на отечественный рынок, передает RT.

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Американский бренд одежды, аксессуаров и обуви Michael Kors прекратит поставки товаров на российский рынок. Об этом сообщают продавцы официальных магазинов, а также источники на рынке консалтинга. «Американский бренд Michael Kors уходит из России — компания приостановила поставки своего товара в нашу страну», — заявили несколько источников на рынке консалтинга «Известиям», их слова подтверждают и продавцы официальных магазинов марки. Согласно информации издания, на местах магазинов бренда теперь будут продавать товары от брендов Hugo, Calvin Klein Jeans и Karl Lagerfeld Jeans, поставки которых организует тот же дистрибьютор — BNS Group. Ряд иностранных брендов покинули российский рынок в связи с санкциями, введенными западными странами в отношении страны. Многие компании, однако, спустя некоторое время, предпочли изменить свою политику относительно торговли в России. Например, стало известно, что компания Puma возобновит свою работу на российском рынке предстоящим летом. В Госдуме, однако, предостерегли зарубежные компании, заявив, что им будет нелегко вернуться на отечественный рынок, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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