Michael Kors отказался от поставок в РФ

17 января 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Американский бренд одежды Michael Kors уходит с российского рынка Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американский бренд одежды, аксессуаров и обуви Michael Kors прекратит поставки товаров на российский рынок. Об этом сообщают продавцы официальных магазинов, а также источники на рынке консалтинга. «Американский бренд Michael Kors уходит из России — компания приостановила поставки своего товара в нашу страну», — заявили несколько источников на рынке консалтинга «Известиям», их слова подтверждают и продавцы официальных магазинов марки. Согласно информации издания, на местах магазинов бренда теперь будут продавать товары от брендов Hugo, Calvin Klein Jeans и Karl Lagerfeld Jeans, поставки которых организует тот же дистрибьютор — BNS Group. Ряд иностранных брендов покинули российский рынок в связи с санкциями, введенными западными странами в отношении страны. Многие компании, однако, спустя некоторое время, предпочли изменить свою политику относительно торговли в России. Например, стало известно, что компания Puma возобновит свою работу на российском рынке предстоящим летом. В Госдуме, однако, предостерегли зарубежные компании, заявив, что им будет нелегко вернуться на отечественный рынок, передает RT.

Американский бренд одежды, аксессуаров и обуви Michael Kors прекратит поставки товаров на российский рынок. Об этом сообщают продавцы официальных магазинов, а также источники на рынке консалтинга. «Американский бренд Michael Kors уходит из России — компания приостановила поставки своего товара в нашу страну», — заявили несколько источников на рынке консалтинга «Известиям», их слова подтверждают и продавцы официальных магазинов марки. Согласно информации издания, на местах магазинов бренда теперь будут продавать товары от брендов Hugo, Calvin Klein Jeans и Karl Lagerfeld Jeans, поставки которых организует тот же дистрибьютор — BNS Group. Ряд иностранных брендов покинули российский рынок в связи с санкциями, введенными западными странами в отношении страны. Многие компании, однако, спустя некоторое время, предпочли изменить свою политику относительно торговли в России. Например, стало известно, что компания Puma возобновит свою работу на российском рынке предстоящим летом. В Госдуме, однако, предостерегли зарубежные компании, заявив, что им будет нелегко вернуться на отечественный рынок, передает RT.