Стоимость бензина за год изменилась незначительно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области бензин марки АИ-92 в декабре 2022 года к декабрю 2021 года снизился в цене, а дизтопливо поднялось. Как сообщили в Челябинскстате, дизтопливо вышло в лидеры по изменению стоимости.

«Индекс потребительских цен на бензин автомобильный в декабре 2022 года к ноябрю 2022 года составил 100%, к декабрю 2021 года — 100,5%. Это означает: изменений нет или они незначительные», — отметили в ведомстве на сайте.

При этом стоимость дизтоплива к декабрю-2021 поднялась на 10,3%, а цена бензина АИ-92 упала на 1,3%. В целом группа непродовольственных товаров в регионе продемонстрировало ценовое постоянство: стоимость товаров в декабре 2022 года увеличилась по отношению к декабрю 2021 года на 7,7%. В то же время услуги подорожали на 14,4%, а продовольствие — на 10%.