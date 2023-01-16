Обманувшую 50 человек пермячку оставили на свободе

Пермячка размещала оявления о продаже несуществующих товаров в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Куеды (Пермский край), обманувшая 56 россиян, отправится в колонию после того, как вырастет ее ребенок. О вынесенном мошеннице приговоре сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Женщина признана виновной в 56 случаях мошенничества. В одной из социальных сетей размещала объявления о продаже товаров, которых у нее не было. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет колонии, но оставил на свободе до тех пор, пока не вырастет ее ребенок», — рассказали в полиции.

Помимо мошенничества, пермячка похитила деньги у собственной свекрови. Она оформила на родственницу микрозайм, а деньги присвоила себе.