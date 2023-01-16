16 января 2023

Обманувшую 50 человек пермячку оставили на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Пермячка размещала оявления о продаже несуществующих товаров в интернете Фото:

Жительница Куеды (Пермский край), обманувшая 56 россиян, отправится в колонию после того, как вырастет ее ребенок. О вынесенном мошеннице приговоре сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Женщина признана виновной в 56 случаях мошенничества. В одной из социальных сетей размещала объявления о продаже товаров, которых у нее не было. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет колонии, но оставил на свободе до тех пор, пока не вырастет ее ребенок», — рассказали в полиции.

Помимо мошенничества, пермячка похитила деньги у собственной свекрови. Она оформила на родственницу микрозайм, а деньги присвоила себе.

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Жительница Куеды (Пермский край), обманувшая 56 россиян, отправится в колонию после того, как вырастет ее ребенок. О вынесенном мошеннице приговоре сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Женщина признана виновной в 56 случаях мошенничества. В одной из социальных сетей размещала объявления о продаже товаров, которых у нее не было. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет колонии, но оставил на свободе до тех пор, пока не вырастет ее ребенок», — рассказали в полиции. Помимо мошенничества, пермячка похитила деньги у собственной свекрови. Она оформила на родственницу микрозайм, а деньги присвоила себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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