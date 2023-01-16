16 января 2023
15 января 2023
14 января 2023

ЯНАО замыкает пятерку самых курящих регионов России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
ЯНАО занимает пятое место среди самых курящих регионов России Фото:

ЯНАО в 2022 году занял пятое место среди самых курящих регионов России. Об этом говорится в исследовании Национальной системы маркировки товаров «Честный знак».

«Чаще всего сигареты в 2022 году покупали жители Магаданской области и Камчатского края — на 1 тыс. местных жителей там приходится по 132,7 и 118,9 тыс. пачек сигарет в год. <…> Четвертую и пятую строчки в рейтинге заняли Сахалинская область (108,1 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (102,3 тыс.)», — говорится в сообщении.

Также в исследовании сказано, что смеси для кальянов чаще всего приобретают в Белгородской области. Курительный табак популярен в Санкт-Петербурге, а трубки в основном курят москвичи.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО просят проверить точки продажи вейпов. С такой просьбой к прокуратуре и администрации города обратился в соцсетях житель Лабытнанги.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

ЯНАО в 2022 году занял пятое место среди самых курящих регионов России. Об этом говорится в исследовании Национальной системы маркировки товаров «Честный знак». «Чаще всего сигареты в 2022 году покупали жители Магаданской области и Камчатского края — на 1 тыс. местных жителей там приходится по 132,7 и 118,9 тыс. пачек сигарет в год. <…> Четвертую и пятую строчки в рейтинге заняли Сахалинская область (108,1 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (102,3 тыс.)», — говорится в сообщении. Также в исследовании сказано, что смеси для кальянов чаще всего приобретают в Белгородской области. Курительный табак популярен в Санкт-Петербурге, а трубки в основном курят москвичи. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО просят проверить точки продажи вейпов. С такой просьбой к прокуратуре и администрации города обратился в соцсетях житель Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...