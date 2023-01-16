ЯНАО замыкает пятерку самых курящих регионов России

ЯНАО занимает пятое место среди самых курящих регионов России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

ЯНАО в 2022 году занял пятое место среди самых курящих регионов России. Об этом говорится в исследовании Национальной системы маркировки товаров «Честный знак».

«Чаще всего сигареты в 2022 году покупали жители Магаданской области и Камчатского края — на 1 тыс. местных жителей там приходится по 132,7 и 118,9 тыс. пачек сигарет в год. <…> Четвертую и пятую строчки в рейтинге заняли Сахалинская область (108,1 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (102,3 тыс.)», — говорится в сообщении.

Также в исследовании сказано, что смеси для кальянов чаще всего приобретают в Белгородской области. Курительный табак популярен в Санкт-Петербурге, а трубки в основном курят москвичи.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО просят проверить точки продажи вейпов. С такой просьбой к прокуратуре и администрации города обратился в соцсетях житель Лабытнанги.