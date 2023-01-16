Тюменский суд поставил точку в деле о резонансном пожаре

Мировой суд Тюменского района вынес приговор женщине, по вине которой в апреле 2022 года произошел пожар в местном ДНТ «Красная горка». Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Тюменка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ — уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем.
«Мировой суд Тюменского района вынес приговор в отношении участницы ДНТ „Красная горка“. Установлено, что обвиняемая в апреле 2022 года в ночное время, пренебрегая установленными ограничениями особого противопожарного режима, развела на своем дачном участке костер, в котором сжигала сухую растительность. Ветер разнес искры костра, и пламя перекинулось на соседние участки», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
В результате ЧП было повреждено имущество шести садоводов. Общая сумма ущерба составила 3 млн рублей. Мировой суд Тюменского района приговорил дачницу к штрафу. Кроме этого, она должна будет выплатить пострадавшим от пожара компенсации на общую сумму более 3 млн рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что 28 апреля 2022 года в тюменском ДНТ «Красная горка» произошел крупный пожар. Огнем было повреждено не менее десяти домов и построек. Причиной возникновения ЧП стало неосторожное обращение с огнем.
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Мировой суд Тюменского района вынес приговор женщине, по вине которой в апреле 2022 года произошел пожар в местном ДНТ «Красная горка». Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Тюменка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ — уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем. «Мировой суд Тюменского района вынес приговор в отношении участницы ДНТ „Красная горка“. Установлено, что обвиняемая в апреле 2022 года в ночное время, пренебрегая установленными ограничениями особого противопожарного режима, развела на своем дачном участке костер, в котором сжигала сухую растительность. Ветер разнес искры костра, и пламя перекинулось на соседние участки», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. В результате ЧП было повреждено имущество шести садоводов. Общая сумма ущерба составила 3 млн рублей. Мировой суд Тюменского района приговорил дачницу к штрафу. Кроме этого, она должна будет выплатить пострадавшим от пожара компенсации на общую сумму более 3 млн рублей. Ранее URA.RU писало о том, что 28 апреля 2022 года в тюменском ДНТ «Красная горка» произошел крупный пожар. Огнем было повреждено не менее десяти домов и построек. Причиной возникновения ЧП стало неосторожное обращение с огнем.