Дилер Nissan в ХМАО ищет работников на зарплату в 300 тысяч

Сотруднику предстоит продавать новые автомобили и машины с пробегом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нягани (ХМАО) дилер Nissan объявил набор сотрудников на вакансию продавца. Работодатель обещает высокую зарплату — до 300 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».

«Официальный дилер автомобилей Nissan. Менеджер по продажам автомобилей в городе Нягань. Зарплата составляет от 30 000 до 300 000 рублей. Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет. Сменный график работы 5 через 2, с 9:00 до 19:00», — говорится в объявлении.

Работодатель уточняет, что форма оплаты — сдельная. Зарплата сотрудника будет зависеть от продаж. Работнику предстоит продавать новые автомобили и машины с пробегом.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут водителей на месторождения с зарплатой до 240 тысяч рублей. Набор объявила нижневартовская транспортная компания «Сибтранс НВ», которая работает на объектах «Роснефти» и «Газпрома».