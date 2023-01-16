16 января 2023

Дилер Nissan в ХМАО ищет работников на зарплату в 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 4. Нижневартовск, логотип, марка авто, nissan, ниссан
Сотруднику предстоит продавать новые автомобили и машины с пробегом Фото:

В Нягани (ХМАО) дилер Nissan объявил набор сотрудников на вакансию продавца. Работодатель обещает высокую зарплату — до 300 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».

«Официальный дилер автомобилей Nissan. Менеджер по продажам автомобилей в городе Нягань. Зарплата составляет от 30 000 до 300 000 рублей. Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет. Сменный график работы 5 через 2, с 9:00 до 19:00», — говорится в объявлении.

Работодатель уточняет, что форма оплаты — сдельная. Зарплата сотрудника будет зависеть от продаж. Работнику предстоит продавать новые автомобили и машины с пробегом.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут водителей на месторождения с зарплатой до 240 тысяч рублей. Набор объявила нижневартовская транспортная компания «Сибтранс НВ», которая работает на объектах «Роснефти» и «Газпрома».

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В Нягани (ХМАО) дилер Nissan объявил набор сотрудников на вакансию продавца. Работодатель обещает высокую зарплату — до 300 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито». «Официальный дилер автомобилей Nissan. Менеджер по продажам автомобилей в городе Нягань. Зарплата составляет от 30 000 до 300 000 рублей. Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соцпакет. Сменный график работы 5 через 2, с 9:00 до 19:00», — говорится в объявлении. Работодатель уточняет, что форма оплаты — сдельная. Зарплата сотрудника будет зависеть от продаж. Работнику предстоит продавать новые автомобили и машины с пробегом. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут водителей на месторождения с зарплатой до 240 тысяч рублей. Набор объявила нижневартовская транспортная компания «Сибтранс НВ», которая работает на объектах «Роснефти» и «Газпрома».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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