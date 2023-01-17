Борис Писториус станет новым министром обороны ФРГ

Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус. Об этом сообщили в немецких СМИ.
«После отставки Кристины Ламбрехт Борис Писториус занимает пост министра обороны», — сообщает Der Spiegel. Уточняется, что сейчас он занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии.
Об отставке предыдущего министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт стало известно в понедельник, 16 января. Вместо нее на пост рассматривалось несколько кандидатов, в том числе министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, передает RT. Писториус среди возможных кандидатур не назывался.
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Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус. Об этом сообщили в немецких СМИ. «После отставки Кристины Ламбрехт Борис Писториус занимает пост министра обороны», — сообщает Der Spiegel. Уточняется, что сейчас он занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. Об отставке предыдущего министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт стало известно в понедельник, 16 января. Вместо нее на пост рассматривалось несколько кандидатов, в том числе министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, передает RT. Писториус среди возможных кандидатур не назывался.