16 января 2023

В центре Челябинска продают квартиру с террасами на крыше за 43 млн рублей. Фото, скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Летние веранды в кафе Екатеринбурга, летняя терасса, ресторан
Цена за квадратный метр в новостройке составляет 198 тысяч рублей Фото:

В центре Челябинска в первом доме бизнес-класса недалеко от ДС «Юность» продают квартиру с террасами на крыше за 43 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается 4-комнатная квартира площадью 229,8 квадратных метров со вторым светом в доме „Голос в сердце города“. Это первое здание бизнес-класса в самом центре Челябинска», — говорится на сайте «Авито».

Квартира, расположенная на 31 этаже, имеет уникальные видовые характеристики: террасы для жителей на крыше и выход в сквер «Алое поле». Также в доме расположены 4 этажа паркинга и есть собственный ресторан. Риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова считает, что цена за элитную недвижимость от застройщика вдвое завышена. В обычной новостройке квартиры продают не по 198 тысяч рублей за квадратный метр, а по 85 тысяч. Например, в ЖК «Привилегия».

«Здесь цена выше рыночной в два раза, но при этом и аналогов нет, то есть сравнить не с чем. В объявлении говорится, что ремонт у них сделан из итальянских материалов, но опять же, его стоимость выходит по 100 тысяч рублей за квадратный метр. Получается ремонт по цене квартиры», — подчеркнула Кушнова.

Ранее в центре Челябинска у перекрестка Ленина и Энтузиастов выставили на продажу двухуровневую квартиру свободной планировки с камином, сауной и с закрытой охраняемой территорией. За 240 квадратных метров продавец просил 30 млн рублей. Эксперты назвали цену за элитную квартиру адекватной.

В первом строящемся доме бизнес-класса будут террасы для жителей на крыше, выход в сквер «Алое поле» и собственный ресторан
Фото:
Риелтор Надежда Кушнова отметила необычную планировку квартиры, не совсем подходящую для семьи
Согласно объявлению, ремонт в здании будет сделан из итальянских материалов
Фото:
В доме согласно проекту будет 4 этажа паркинга
Фото:
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В центре Челябинска в первом доме бизнес-класса недалеко от ДС «Юность» продают квартиру с террасами на крыше за 43 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается 4-комнатная квартира площадью 229,8 квадратных метров со вторым светом в доме „Голос в сердце города“. Это первое здание бизнес-класса в самом центре Челябинска», — говорится на сайте «Авито». Квартира, расположенная на 31 этаже, имеет уникальные видовые характеристики: террасы для жителей на крыше и выход в сквер «Алое поле». Также в доме расположены 4 этажа паркинга и есть собственный ресторан. Риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова считает, что цена за элитную недвижимость от застройщика вдвое завышена. В обычной новостройке квартиры продают не по 198 тысяч рублей за квадратный метр, а по 85 тысяч. Например, в ЖК «Привилегия». «Здесь цена выше рыночной в два раза, но при этом и аналогов нет, то есть сравнить не с чем. В объявлении говорится, что ремонт у них сделан из итальянских материалов, но опять же, его стоимость выходит по 100 тысяч рублей за квадратный метр. Получается ремонт по цене квартиры», — подчеркнула Кушнова. Ранее в центре Челябинска у перекрестка Ленина и Энтузиастов выставили на продажу двухуровневую квартиру свободной планировки с камином, сауной и с закрытой охраняемой территорией. За 240 квадратных метров продавец просил 30 млн рублей. Эксперты назвали цену за элитную квартиру адекватной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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