Цена за квадратный метр в новостройке составляет 198 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Челябинска в первом доме бизнес-класса недалеко от ДС «Юность» продают квартиру с террасами на крыше за 43 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается 4-комнатная квартира площадью 229,8 квадратных метров со вторым светом в доме „Голос в сердце города“. Это первое здание бизнес-класса в самом центре Челябинска», — говорится на сайте «Авито».

Квартира, расположенная на 31 этаже, имеет уникальные видовые характеристики: террасы для жителей на крыше и выход в сквер «Алое поле». Также в доме расположены 4 этажа паркинга и есть собственный ресторан. Риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова считает, что цена за элитную недвижимость от застройщика вдвое завышена. В обычной новостройке квартиры продают не по 198 тысяч рублей за квадратный метр, а по 85 тысяч. Например, в ЖК «Привилегия».

«Здесь цена выше рыночной в два раза, но при этом и аналогов нет, то есть сравнить не с чем. В объявлении говорится, что ремонт у них сделан из итальянских материалов, но опять же, его стоимость выходит по 100 тысяч рублей за квадратный метр. Получается ремонт по цене квартиры», — подчеркнула Кушнова.

Ранее в центре Челябинска у перекрестка Ленина и Энтузиастов выставили на продажу двухуровневую квартиру свободной планировки с камином, сауной и с закрытой охраняемой территорией. За 240 квадратных метров продавец просил 30 млн рублей. Эксперты назвали цену за элитную квартиру адекватной.

В первом строящемся доме бизнес-класса будут террасы для жителей на крыше, выход в сквер «Алое поле» и собственный ресторан Фото: сайт «Авито»

Риелтор Надежда Кушнова отметила необычную планировку квартиры, не совсем подходящую для семьи Скрин: сайт «Авито»

Согласно объявлению, ремонт в здании будет сделан из итальянских материалов Фото: сайт «Авито»

В доме согласно проекту будет 4 этажа паркинга Фото: сайт «Авито»