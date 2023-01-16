16 января 2023

Тюменцы сэкономят на покупке обручальных колец

Тюменцы сэкономят на покупке обручальных колец в условиях повышения цен на ювелирные изделия
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на обручальные кольца по-прежнему остаются на уровне прошлогодних Фото:

Жители Тюмени сэкономят на покупке обручальных колец, несмотря на повышение с нового года цен на драгоценные изделия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала управляющая одного из тюменских ювелирных салонов.

«С января нового года цены на изделия из драгоценных камней и металлов увеличились примерно на 20 процентов. Уже изменили ценники на многие товары, но по старым ценам пока продаем обручальные кольца. Стоимость меняется по группам товаров и на кольца поменяется в последнюю очередь. Пока на них стоит цена прошлого года», — рассказала собеседница агентства.

Ранее агентство писало о том, что с нового года цены на ювелирные изделия увеличатся на несколько десятков процентов. Повышение стоимости связано с изменениями в налогообложении малого бизнеса. В частности, в 2023 году состоится переход малого бизнеса с упрощенной системы налогообложения на общую.

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Жители Тюмени сэкономят на покупке обручальных колец, несмотря на повышение с нового года цен на драгоценные изделия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала управляющая одного из тюменских ювелирных салонов. «С января нового года цены на изделия из драгоценных камней и металлов увеличились примерно на 20 процентов. Уже изменили ценники на многие товары, но по старым ценам пока продаем обручальные кольца. Стоимость меняется по группам товаров и на кольца поменяется в последнюю очередь. Пока на них стоит цена прошлого года», — рассказала собеседница агентства. Ранее агентство писало о том, что с нового года цены на ювелирные изделия увеличатся на несколько десятков процентов. Повышение стоимости связано с изменениями в налогообложении малого бизнеса. В частности, в 2023 году состоится переход малого бизнеса с упрощенной системы налогообложения на общую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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