Пермячка обвинила полицейских в обмане при задержании ее мужа

17 января 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Пермяк был задержан за хранение наркотиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жена подозреваемого в хранении наркотиков пермяка обвинила полицейских во лжи. По словам женщины, в день, когда ее гражданский муж был задержан, она пыталась до него дозвониться, но на ее звонок ответили неизвестные и сообщили, что мужчина находится в одной из пермских больниц без сознания (запись телефонного разговора находится в распоряжении редакции), хотя на самом деле его там не было. Своими мыслями о произошедшем Алена. Р. (имя изменено) поделилась с URA.RU. «В тот день я не могла дозвониться до мужа, никто не брал трубку, позже телефон был выключен. Дозвониться мне удалось только около одиннадцати вечера. Мужчина, взявший трубку, ответил мне, что муж находится в больнице на ул. Куйбышева, 111, его туда привезли без сознания, а телефон был в личных вещах», — вспоминает пермячка. Позже, когда стало известно, что пермяк был задержан с наркотиками, девушка сделала распечатку местонахождения его телефонного аппарата, и выяснила, что во время разговора телефон находился по другому адресу, неподалеку от одного из районных отделов МВД. Пермячка подозревает, что разговаривала с кем-то из полицейских и недоумевает, почему ей сразу не сказали, что муж задержан, ведь она ночью собиралась ехать к нему в больницу. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Адвокат задержанного мужчины Гульнара Абибулаева утверждает, что пермяк сутки находился в отделении полиции без всяких на то оснований. «Моего подзащитного задержали 31 октября, а уголовное дело в отношении него было возбуждено только первого декабря. По сути, он находился в отделе полиции неправомерно. Сейчас пермяк находится в СИЗО, он активно сотрудничает со следствием, но несмотря на положительные характеристики, наличие малолетнего ребенка, а также на то, что ранее он не привлекался к ответственности, суд не смягчает меру пресечения для обвиняемого», — пояснила Абибулаева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена подозреваемого в хранении наркотиков пермяка обвинила полицейских во лжи. По словам женщины, в день, когда ее гражданский муж был задержан, она пыталась до него дозвониться, но на ее звонок ответили неизвестные и сообщили, что мужчина находится в одной из пермских больниц без сознания (запись телефонного разговора находится в распоряжении редакции), хотя на самом деле его там не было. Своими мыслями о произошедшем Алена. Р. (имя изменено) поделилась с URA.RU. «В тот день я не могла дозвониться до мужа, никто не брал трубку, позже телефон был выключен. Дозвониться мне удалось только около одиннадцати вечера. Мужчина, взявший трубку, ответил мне, что муж находится в больнице на ул. Куйбышева, 111, его туда привезли без сознания, а телефон был в личных вещах», — вспоминает пермячка. Позже, когда стало известно, что пермяк был задержан с наркотиками, девушка сделала распечатку местонахождения его телефонного аппарата, и выяснила, что во время разговора телефон находился по другому адресу, неподалеку от одного из районных отделов МВД. Пермячка подозревает, что разговаривала с кем-то из полицейских и недоумевает, почему ей сразу не сказали, что муж задержан, ведь она ночью собиралась ехать к нему в больницу. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Адвокат задержанного мужчины Гульнара Абибулаева утверждает, что пермяк сутки находился в отделении полиции без всяких на то оснований. «Моего подзащитного задержали 31 октября, а уголовное дело в отношении него было возбуждено только первого декабря. По сути, он находился в отделе полиции неправомерно. Сейчас пермяк находится в СИЗО, он активно сотрудничает со следствием, но несмотря на положительные характеристики, наличие малолетнего ребенка, а также на то, что ранее он не привлекался к ответственности, суд не смягчает меру пресечения для обвиняемого», — пояснила Абибулаева.