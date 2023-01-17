Офис Зеленского принял отставку Арестовича

Зеленский принял отставку Арестовича, сообщил Сергей Никифоров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку советника офиса Алексея Арестовича. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника», — сообщил Никифоров. Его слова передает агентство «Украинская правда».
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