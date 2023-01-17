Офис Зеленского принял отставку Арестовича

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский принял отставку Арестовича, сообщил Сергей Никифоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку советника офиса Алексея Арестовича. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника», — сообщил Никифоров. Его слова передает агентство «Украинская правда».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку советника офиса Алексея Арестовича. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. «В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника», — сообщил Никифоров. Его слова передает агентство «Украинская правда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...