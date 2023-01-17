В Свердловской области назначали новые маршруты «Ласточки»

Свердловчане получат регулярное прямое железнодорожное сообщение со столицей Урала Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Свердловской области скорый пригородный поезд «Ласточка» назначен по маршруту северных городов региона. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железнодорожной дороги (СвЖД).

«С 20 января скорый пригородный поезд будет ежедневно курсировать по маршруту Екатеринбург-Серов-Бокситы. Остановки на станциях: Лесная Волчанка, Краснотурьинская, Серов, Лобва, Ляля, Верхотурье, Выя, Верхняя Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, ВИЗ», — сказано в сообщении.

Жители северных городов Свердловской области получат регулярное прямое железнодорожное сообщение со столицей Урала. «Время в пути сократится на два часа по сравнению с мультимодальным маршрутом, которым жители пользуются сейчас», — отметили в СвЖД.

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