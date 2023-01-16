Из-за лопнувшего колеса Mitsubishi врезался в ВАЗ на трассе Тюмень — Омск

В ДТП пострадала 13-летняя девочка Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

На трассе Тюмень — Омск автомобиль Mitsubishi выкинуло на встречную полосу из-за того, что у него лопнуло переднее колесо. После этого иномарка столкнулась с ВАЗ-2112. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. В ГИБДД уточнили, что в ДТП пострадал 13-летний ребенок.

«Два человека, в том числе 13-летняя девочка, пострадали в ДТП на 119-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском. На трассе столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2112. Предварительно, иномарка выехала на встречную полосу. 39-летний водитель пояснил, что в машине лопнуло переднее колесо», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Там добавили, что в результате ДТП оба автомобиля отбросило в кювет. В аварии также пострадал 64-летний водитель отечественной легковушки. Он получил различные ранения.