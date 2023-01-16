В мэрии Кургана объяснили, почему жильцам дома пришлось выступить на федеральном ТВ

17 января 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Жители дома не сообщали о затопленном подвале в мэрию, а УК проблему не решало (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрации Кургана о проблеме жителей дома по ул. Краснодонской, которые в эфире «Первого канала» пожаловались на затопленный подвал, ранее не было известно, так как люди в мэрию не обращались. В отношении УК «Наш дом», которая не реагировала на жалобы жильцов длительное время, будет проведена проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «О подтоплении подвала в доме № 27 по ул. Краснодонской администрация города узнала через Общероссийский народный фронт. До этого момента обращений от жителей дома по данному адресу не было. Ни в 2021, ни в 2022, ни в январе 2023 года в администрацию города Кургана и в департамент жилищно-коммунального хозяйства жители этого дома не обращались», — говорится в ответе пресс-службы городской администрации. Уточняется, что при получении сигнала из ОНФ о проблеме в доме, чиновники сразу подключились к решению вопроса. На место выезжали директор департамента ЖКХ Роман Медведев и его заместитель Андрей Благинин. Выяснилось, что причиной потопа оказались бытовые предметы (тряпки и прочие бытовые предметы), спущенные в систему канализации. После проведения работы по промывке канализации, подпор снят. УК по указанию городского департамента ЖКХ провела обработку подвальных помещений хлоркой. Сейчас запаха в помещениях нет, подвал осушен. Жильцы дома подтвердили, что не обращались по поводу подтопления подвала в органы власти, но неоднократно жаловались на затопленный подвал в свою управкомпанию. «По данному факту администрацией города будет проведена проверка, чтобы выяснить, каким образом УК „Наш город“ фиксировались заявки от жителей и как они передавались либо не передавались ресурсоснабжающей организации, а также почему управляющая компания смоделировала ситуацию таким образом, что жители вынуждены были обращаться в общественные структуры», — отметили в мэрии. На момент трансляции передачи на доме уже были проведены работы по осушению подвала, но в эфире показали запись, сделанную пять дней назад. Ранее URA.RU писало, что главу департамента ЖКХ города Кургана Романа Медведева отчитали за затопленный подвал жилого дома. Это произошло во время прямого эфира на «Первом канале» в передаче «Время покажет». Чиновнику пригрозили «черной меткой». После эфира в скандальный дом срочно выехала глава города Елена Ситникова, чтобы разобраться в ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрации Кургана о проблеме жителей дома по ул. Краснодонской, которые в эфире «Первого канала» пожаловались на затопленный подвал, ранее не было известно, так как люди в мэрию не обращались. В отношении УК «Наш дом», которая не реагировала на жалобы жильцов длительное время, будет проведена проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «О подтоплении подвала в доме № 27 по ул. Краснодонской администрация города узнала через Общероссийский народный фронт. До этого момента обращений от жителей дома по данному адресу не было. Ни в 2021, ни в 2022, ни в январе 2023 года в администрацию города Кургана и в департамент жилищно-коммунального хозяйства жители этого дома не обращались», — говорится в ответе пресс-службы городской администрации. Уточняется, что при получении сигнала из ОНФ о проблеме в доме, чиновники сразу подключились к решению вопроса. На место выезжали директор департамента ЖКХ Роман Медведев и его заместитель Андрей Благинин. Выяснилось, что причиной потопа оказались бытовые предметы (тряпки и прочие бытовые предметы), спущенные в систему канализации. После проведения работы по промывке канализации, подпор снят. УК по указанию городского департамента ЖКХ провела обработку подвальных помещений хлоркой. Сейчас запаха в помещениях нет, подвал осушен. Жильцы дома подтвердили, что не обращались по поводу подтопления подвала в органы власти, но неоднократно жаловались на затопленный подвал в свою управкомпанию. «По данному факту администрацией города будет проведена проверка, чтобы выяснить, каким образом УК „Наш город“ фиксировались заявки от жителей и как они передавались либо не передавались ресурсоснабжающей организации, а также почему управляющая компания смоделировала ситуацию таким образом, что жители вынуждены были обращаться в общественные структуры», — отметили в мэрии. На момент трансляции передачи на доме уже были проведены работы по осушению подвала, но в эфире показали запись, сделанную пять дней назад. Ранее URA.RU писало, что главу департамента ЖКХ города Кургана Романа Медведева отчитали за затопленный подвал жилого дома. Это произошло во время прямого эфира на «Первом канале» в передаче «Время покажет». Чиновнику пригрозили «черной меткой». После эфира в скандальный дом срочно выехала глава города Елена Ситникова, чтобы разобраться в ситуации.