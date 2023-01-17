В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Фото

18 января 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Девочка не вернулась домой после второй смены в школе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга пропала 12-летняя Вероника Лихачева. Девочка не пришла домой после занятий в школе во вторую смену, рассказал корреспонденту URA.RU отец ребенка Сергей. «Дочь не пришла домой после учебы во вторую смену. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение. Была одета в серые брюки, черные сапоги, темно-синюю куртку, на голове розовая шапка», — рассказал Сергей Лихачев. С собой у девочки игрушка акулы. Если вы видели Веронику или знаете, где она находится, то сообщите по номеру +7 912 284-56-52. Фото: предоставлено Сергеем Лихачевым

В Академическом районе Екатеринбурга пропала 12-летняя Вероника Лихачева. Девочка не пришла домой после занятий в школе во вторую смену, рассказал корреспонденту URA.RU отец ребенка Сергей. «Дочь не пришла домой после учебы во вторую смену. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение. Была одета в серые брюки, черные сапоги, темно-синюю куртку, на голове розовая шапка», — рассказал Сергей Лихачев. С собой у девочки игрушка акулы. Если вы видели Веронику или знаете, где она находится, то сообщите по номеру +7 912 284-56-52.