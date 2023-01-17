17 января 2023

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь Ленина. Курган, ученики, девочки, дети, зимние каникулы, зима, ученицы
Девочка не вернулась домой после второй смены в школе (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга пропала 12-летняя Вероника Лихачева. Девочка не пришла домой после занятий в школе во вторую смену, рассказал корреспонденту URA.RU отец ребенка Сергей.

«Дочь не пришла домой после учебы во вторую смену. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение. Была одета в серые брюки, черные сапоги, темно-синюю куртку, на голове розовая шапка», — рассказал Сергей Лихачев.

С собой у девочки игрушка акулы. Если вы видели Веронику или знаете, где она находится, то сообщите по номеру +7 912 284-56-52.

Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга пропала 12-летняя Вероника Лихачева. Девочка не пришла домой после занятий в школе во вторую смену, рассказал корреспонденту URA.RU отец ребенка Сергей. «Дочь не пришла домой после учебы во вторую смену. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение. Была одета в серые брюки, черные сапоги, темно-синюю куртку, на голове розовая шапка», — рассказал Сергей Лихачев. С собой у девочки игрушка акулы. Если вы видели Веронику или знаете, где она находится, то сообщите по номеру +7 912 284-56-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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