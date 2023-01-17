17 января 2023
16 января 2023

Жители ЯНАО с зарплатой 80 тыс могут претендовать на жилье по найму

Власти ЯНАО установили максимальный доход граждан, нуждающихся в жилье по договорам найма
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, ключ, новоселье, доступное жилье
В 2022 году претендовать на квартиру по соцнайму могли жители, чьи доходы не превышали 66 тысяч рублей Фото:

Власти Лабытнанги (ЯНАО) изменят максимальный размер дохода граждан, нуждающихся в получении квартиры по договору соцнайма. Как сообщается в документах на сайте администрации, житель с ежемесячной зарплатой в 83 тысячи рублей сможет претендовать на жилье.

«Установить максимальный размер дохода гражданина за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма. Для одиноко проживающего гражданина — 999 424 рубля; для семей, состоящих из двух человек — 635 997 рублей на каждого члена семьи; для семей, состоящих из трех и более человек — 545 141 рубль», — говорится в сообщении.

В администрации Лабытнанги агентству пояснили, что максимальный размер дохода гражданина или семьи устанавливается ежегодно. Он меняется в связи с тем, что повышается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра площади жилых помещений на рынке жилья. В 2021 году максимальный размер дохода на одного гражданина, претендующего на жилье, составлял 546 тысяч рублей. Для семей из трех и более человек сумма составляла 297 тысяч рублей.

«Во внимание берутся доходы семьи за последние 12 месяцев и максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества семьи на момент подачи заявления о признании нуждающейся в предоставлении жилья. Максимальный размер дохода одиноко проживающего гражданина в месяц не должен превышать 83 285 рубля», — добавили в мэрии.

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Власти Лабытнанги (ЯНАО) изменят максимальный размер дохода граждан, нуждающихся в получении квартиры по договору соцнайма. Как сообщается в документах на сайте администрации, житель с ежемесячной зарплатой в 83 тысячи рублей сможет претендовать на жилье. «Установить максимальный размер дохода гражданина за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма. Для одиноко проживающего гражданина — 999 424 рубля; для семей, состоящих из двух человек — 635 997 рублей на каждого члена семьи; для семей, состоящих из трех и более человек — 545 141 рубль», — говорится в сообщении. В администрации Лабытнанги агентству пояснили, что максимальный размер дохода гражданина или семьи устанавливается ежегодно. Он меняется в связи с тем, что повышается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра площади жилых помещений на рынке жилья. В 2021 году максимальный размер дохода на одного гражданина, претендующего на жилье, составлял 546 тысяч рублей. Для семей из трех и более человек сумма составляла 297 тысяч рублей. «Во внимание берутся доходы семьи за последние 12 месяцев и максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества семьи на момент подачи заявления о признании нуждающейся в предоставлении жилья. Максимальный размер дохода одиноко проживающего гражданина в месяц не должен превышать 83 285 рубля», — добавили в мэрии.
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