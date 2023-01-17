Жители ЯНАО с зарплатой 80 тыс могут претендовать на жилье по найму

Власти ЯНАО установили максимальный доход граждан, нуждающихся в жилье по договорам найма

18 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

В 2022 году претендовать на квартиру по соцнайму могли жители, чьи доходы не превышали 66 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Лабытнанги (ЯНАО) изменят максимальный размер дохода граждан, нуждающихся в получении квартиры по договору соцнайма. Как сообщается в документах на сайте администрации, житель с ежемесячной зарплатой в 83 тысячи рублей сможет претендовать на жилье. «Установить максимальный размер дохода гражданина за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма. Для одиноко проживающего гражданина — 999 424 рубля; для семей, состоящих из двух человек — 635 997 рублей на каждого члена семьи; для семей, состоящих из трех и более человек — 545 141 рубль», — говорится в сообщении. В администрации Лабытнанги агентству пояснили, что максимальный размер дохода гражданина или семьи устанавливается ежегодно. Он меняется в связи с тем, что повышается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра площади жилых помещений на рынке жилья. В 2021 году максимальный размер дохода на одного гражданина, претендующего на жилье, составлял 546 тысяч рублей. Для семей из трех и более человек сумма составляла 297 тысяч рублей. «Во внимание берутся доходы семьи за последние 12 месяцев и максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества семьи на момент подачи заявления о признании нуждающейся в предоставлении жилья. Максимальный размер дохода одиноко проживающего гражданина в месяц не должен превышать 83 285 рубля», — добавили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Лабытнанги (ЯНАО) изменят максимальный размер дохода граждан, нуждающихся в получении квартиры по договору соцнайма. Как сообщается в документах на сайте администрации, житель с ежемесячной зарплатой в 83 тысячи рублей сможет претендовать на жилье. «Установить максимальный размер дохода гражданина за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма. Для одиноко проживающего гражданина — 999 424 рубля; для семей, состоящих из двух человек — 635 997 рублей на каждого члена семьи; для семей, состоящих из трех и более человек — 545 141 рубль», — говорится в сообщении. В администрации Лабытнанги агентству пояснили, что максимальный размер дохода гражданина или семьи устанавливается ежегодно. Он меняется в связи с тем, что повышается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра площади жилых помещений на рынке жилья. В 2021 году максимальный размер дохода на одного гражданина, претендующего на жилье, составлял 546 тысяч рублей. Для семей из трех и более человек сумма составляла 297 тысяч рублей. «Во внимание берутся доходы семьи за последние 12 месяцев и максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества семьи на момент подачи заявления о признании нуждающейся в предоставлении жилья. Максимальный размер дохода одиноко проживающего гражданина в месяц не должен превышать 83 285 рубля», — добавили в мэрии.