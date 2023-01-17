Постпред Украины выругался перед встречей Совбеза ООН с участием РФ

18 января 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Украинский дипломат вновь повел себя дурно в стенах штаб-квартиры ООН Фото: Официальный сайт президента Украины Постпред Украины в ООН Сергей Кислица выругался перед встречей Совета безопасности ООН с участием России, где будут обсуждаться преступления киевского режима в отношении мирного населения Донбасса. По его мнению, Россия стремится к тому, чтобы странам в Совбезе надоело обсуждать проблемы Украины. «Я ничего не ожидаю. Я ожидаю того, что я вам сказал пять минут назад — что Россия хотела бы „заспамить“… это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение», — ответил Кислица на вопрос о том, каковы его ожидания от предстоящей встречи Совбеза, где Россия предложила обсудить то, как мирное население Донбасса было вынуждено выживать под обстрелами с 2014 года, реакцию постпреда передает РИА Новости. Ранее первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский предположил, что Кислице может рано или поздно понадобиться помощь профессионального психиатра в СБ ООН. Полянский таким образом раскритиковал поведение украинского постпреда за грубый жест, который дипломат позволил себе в стенах штаб-квартиры Всемирной организации.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица выругался перед встречей Совета безопасности ООН с участием России, где будут обсуждаться преступления киевского режима в отношении мирного населения Донбасса. По его мнению, Россия стремится к тому, чтобы странам в Совбезе надоело обсуждать проблемы Украины. «Я ничего не ожидаю. Я ожидаю того, что я вам сказал пять минут назад — что Россия хотела бы „заспамить“… это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение», — ответил Кислица на вопрос о том, каковы его ожидания от предстоящей встречи Совбеза, где Россия предложила обсудить то, как мирное население Донбасса было вынуждено выживать под обстрелами с 2014 года, реакцию постпреда передает РИА Новости. Ранее первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский предположил, что Кислице может рано или поздно понадобиться помощь профессионального психиатра в СБ ООН. Полянский таким образом раскритиковал поведение украинского постпреда за грубый жест, который дипломат позволил себе в стенах штаб-квартиры Всемирной организации.