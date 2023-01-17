В Тобольском районе женщины заменят ушедших на СВО спортсменов-трактористов

Места спортсменов-трактористов займут женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

От Тобольского района (Тюменская область) на областных соревнованиях по вождению трактора выступят женщины, которые заменят ушедших на спецоперацию профильных спортсменов. Об этом рассказал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин, который отметил «связь поколений» у женщин в России.

«Наталья Кожевникова, директор районной детско-юношеской спортивной школы, и бухгалтер той же организации Наиля Аптрахманова <…> заменят на соревнованиях наших спортсменов-трактористов, которые сейчас участвуют в спецоперации на Донбассе. Чувствуете связь поколений? Наши женщины, как и в самые непростые времена для России, заменяют защитников Родины на производстве и в полях», — написал в своем telegram-аккаунте Митрюшкин.

Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Одна из ее основных целей — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тюмени решила добровольно отправиться в зону боевых действий СВО вместе со своим единственным сыном. Там она заняла должность санинструктора штурмовой бригады.