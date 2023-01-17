17 января 2023
16 января 2023

Тюменец получил два года лишения свободы условно за кражу 400 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина подобрал чужой паспорт вместе с банковской картой Фото:

В Ишимском городском суде (Тюменская область) приговорили к двум годам условного лишения свободы Сергея Смагина, который обвинялся в краже средств с чужого банковского счета почти на 400 рублей. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«26 июля 2022 года мужчина, нашел на улице паспорт с банковской картой. Находясь дома в вечернее время, он решил сходить в магазин и купить себе сигареты и бутылку водки, воспользовавшись чужой картой. Общий ущерб составил 391 рубль», — передают детали дела в пресс-службе.

Сам подсудимый признал свою вину и рассказал, что лично сообщил полиции о находке. В итоге суд назначил наказание Смагину в виде условного лишения свободы на два года с испытательным сроком в полтора года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Центральный районный суд Тюмени поступило заявление от прокурора города Владимира Бондарчука, который потребовал признать недействительным брак семейной пары. В качестве причины он указал тот факт, что в этой семье мужчина решил сменить пол на женский.

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В Ишимском городском суде (Тюменская область) приговорили к двум годам условного лишения свободы Сергея Смагина, который обвинялся в краже средств с чужого банковского счета почти на 400 рублей. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. «26 июля 2022 года мужчина, нашел на улице паспорт с банковской картой. Находясь дома в вечернее время, он решил сходить в магазин и купить себе сигареты и бутылку водки, воспользовавшись чужой картой. Общий ущерб составил 391 рубль», — передают детали дела в пресс-службе. Сам подсудимый признал свою вину и рассказал, что лично сообщил полиции о находке. В итоге суд назначил наказание Смагину в виде условного лишения свободы на два года с испытательным сроком в полтора года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Центральный районный суд Тюмени поступило заявление от прокурора города Владимира Бондарчука, который потребовал признать недействительным брак семейной пары. В качестве причины он указал тот факт, что в этой семье мужчина решил сменить пол на женский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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