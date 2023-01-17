17 января 2023

Каждый третий пермяк получил годовую премию

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины получали годовую премию чаще мужчин Фото:

Только каждый третий рабочий в Перми получил годовую премию за 2022 год. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob.

«По итогам 2022 года премию получил 1 из 3 пермяков», — рассказали в компании. Социологи опрашивали работодателей и рабочих в Перми.

Мужчины получали премии реже женщин (22% против 39%). Сотрудников от 35 до 44 лет чаще премировали, чем молодых и старших рабочих. Ранее в другом опросе больше половины пермяков заявили, что хотели бы сменить профессию уже в 2023 году.

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Только каждый третий рабочий в Перми получил годовую премию за 2022 год. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob. «По итогам 2022 года премию получил 1 из 3 пермяков», — рассказали в компании. Социологи опрашивали работодателей и рабочих в Перми. Мужчины получали премии реже женщин (22% против 39%). Сотрудников от 35 до 44 лет чаще премировали, чем молодых и старших рабочих. Ранее в другом опросе больше половины пермяков заявили, что хотели бы сменить профессию уже в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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