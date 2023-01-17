Каждый третий пермяк получил годовую премию

Женщины получали годовую премию чаще мужчин
Только каждый третий рабочий в Перми получил годовую премию за 2022 год. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob.
«По итогам 2022 года премию получил 1 из 3 пермяков», — рассказали в компании. Социологи опрашивали работодателей и рабочих в Перми.
Мужчины получали премии реже женщин (22% против 39%). Сотрудников от 35 до 44 лет чаще премировали, чем молодых и старших рабочих. Ранее в другом опросе больше половины пермяков заявили, что хотели бы сменить профессию уже в 2023 году.
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