Каждый третий пермяк получил годовую премию

18 января 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Женщины получали годовую премию чаще мужчин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Только каждый третий рабочий в Перми получил годовую премию за 2022 год. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob. «По итогам 2022 года премию получил 1 из 3 пермяков», — рассказали в компании. Социологи опрашивали работодателей и рабочих в Перми. Мужчины получали премии реже женщин (22% против 39%). Сотрудников от 35 до 44 лет чаще премировали, чем молодых и старших рабочих. Ранее в другом опросе больше половины пермяков заявили, что хотели бы сменить профессию уже в 2023 году.

Только каждый третий рабочий в Перми получил годовую премию за 2022 год. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob. «По итогам 2022 года премию получил 1 из 3 пермяков», — рассказали в компании. Социологи опрашивали работодателей и рабочих в Перми. Мужчины получали премии реже женщин (22% против 39%). Сотрудников от 35 до 44 лет чаще премировали, чем молодых и старших рабочих. Ранее в другом опросе больше половины пермяков заявили, что хотели бы сменить профессию уже в 2023 году.