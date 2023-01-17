Пермский краеведческий музей открывает фондохранилище для экскурсий

18 января 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Оказывается в Доме Мешкова фонды музея не хранятся — экскурсии пройдут в другом месте Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Фондохранилище Пермского краеведческого музея в январе доступно для посетителей. На уникальных экскурсиях в этот четверг, 19 января, можно будет познакомиться с двумя коллекциями, сообщают организаторы. «Приоткройте для себя дверцу в хранилище предметов культурного наследия регионального, всероссийского и мирового значения. 19 января (четверг), в 15:00 — знакомство с двумя коллекциями: стеклянных изделий и тканей», — сообщается на страницах музея в социальных сетях. Хранители музея расскажут о секретах создания стеклянных предметов искусства, а также о традиционных костюмах народов Пермского края. Отметим, что фондохранилище находится не в главном здании краеведческого музея — доме Мешкова — на ул. Монастырская, а в помещениях Музея пермских древностей на ул. Сибирская, 15. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская художественная галерея открыла часть своих фондов. На выставке представлены скрытые ранее от глаз рядовых посетителей сокровища музея. Часть из них агентство показало в своей фотоподборке.

Фондохранилище Пермского краеведческого музея в январе доступно для посетителей. На уникальных экскурсиях в этот четверг, 19 января, можно будет познакомиться с двумя коллекциями, сообщают организаторы. «Приоткройте для себя дверцу в хранилище предметов культурного наследия регионального, всероссийского и мирового значения. 19 января (четверг), в 15:00 — знакомство с двумя коллекциями: стеклянных изделий и тканей», — сообщается на страницах музея в социальных сетях. Хранители музея расскажут о секретах создания стеклянных предметов искусства, а также о традиционных костюмах народов Пермского края. Отметим, что фондохранилище находится не в главном здании краеведческого музея — доме Мешкова — на ул. Монастырская, а в помещениях Музея пермских древностей на ул. Сибирская, 15. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская художественная галерея открыла часть своих фондов. На выставке представлены скрытые ранее от глаз рядовых посетителей сокровища музея. Часть из них агентство показало в своей фотоподборке.