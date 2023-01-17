Прокурор ХМАО поручил расследовать причины ДТП с тремя погибшими

18 января 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил выяснить причины ДТП с тремя погибшими Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил выяснить причины ДТП на трассе «Югра», где погибли три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организована проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия на 119 километре автодороги „Югра“ в Ханты-Мансийском районе. В результате аварии погибли люди», — сказано в сообщении прокуратуры. По предварительной информации водитель «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Hino». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил выяснить причины ДТП на трассе «Югра», где погибли три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организована проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия на 119 километре автодороги „Югра“ в Ханты-Мансийском районе. В результате аварии погибли люди», — сказано в сообщении прокуратуры. По предварительной информации водитель «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Hino». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.