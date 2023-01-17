17 января 2023

Прокурор ХМАО поручил расследовать причины ДТП с тремя погибшими

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил выяснить причины ДТП с тремя погибшими Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил выяснить причины ДТП на трассе «Югра», где погибли три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организована проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия на 119 километре автодороги „Югра“ в Ханты-Мансийском районе. В результате аварии погибли люди», — сказано в сообщении прокуратуры.

По предварительной информации водитель «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Hino». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил выяснить причины ДТП на трассе «Югра», где погибли три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организована проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия на 119 километре автодороги „Югра“ в Ханты-Мансийском районе. В результате аварии погибли люди», — сказано в сообщении прокуратуры. По предварительной информации водитель «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Hino». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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