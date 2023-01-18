Курганец провел стрим с блогером, делающим пародии на Зеленского

19 января 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Автор пародий на Зеленского пообщался с курганским блогером в чат-рулетке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На YouTube-канале блогера из Кургана «Зауральский патриот» вышли фрагменты совместного стрима с комиком Макс КомикадZе, которые делает пародии на президента Украины Владимира Зеленского. Данная информация опубликована на канале курганского видеомейкера. Два блогера встретились во время сеанса в чат-рулетке, где пользователям попадаются случайные собеседники. Мужчины на трансляции затронули тему политики и работу сайтов с чат-рулетками. Блогеры также обменялись ссылками на свои каналы, чтобы их аудитории могли им поднять рейтинги. «Вот мне в чате пишут «спасибо за поддержку «Зауральского патриота». Тебе удачи, дружище, я на тебя подписался», — пояснил Макс КомикадZе. Как рассказал «Зауральский патриот», он снимает в основном ролики о политике и истории с минимальным количеством юмора и ругани. Сейчас на него подписано около 10 000 человек. Макс КомикадZе снимает развлекательные ролики на YouTube. На его канал подписано около 300 000 человек. Самым популярным видео в его блоге является стрим чат-рулетки в образе Зеленского. Другую его пародию на президента Украины в своем telegram-канале опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На YouTube-канале блогера из Кургана «Зауральский патриот» вышли фрагменты совместного стрима с комиком Макс КомикадZе, которые делает пародии на президента Украины Владимира Зеленского. Данная информация опубликована на канале курганского видеомейкера. Два блогера встретились во время сеанса в чат-рулетке, где пользователям попадаются случайные собеседники. Мужчины на трансляции затронули тему политики и работу сайтов с чат-рулетками. Блогеры также обменялись ссылками на свои каналы, чтобы их аудитории могли им поднять рейтинги. «Вот мне в чате пишут «спасибо за поддержку «Зауральского патриота». Тебе удачи, дружище, я на тебя подписался», — пояснил Макс КомикадZе. Как рассказал «Зауральский патриот», он снимает в основном ролики о политике и истории с минимальным количеством юмора и ругани. Сейчас на него подписано около 10 000 человек. Макс КомикадZе снимает развлекательные ролики на YouTube. На его канал подписано около 300 000 человек. Самым популярным видео в его блоге является стрим чат-рулетки в образе Зеленского. Другую его пародию на президента Украины в своем telegram-канале опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.