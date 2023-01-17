17 января 2023

В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал кондуктора

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел во время ссоры

Автослесарь из Екатеринбурга, будучи пьяным, поссорился со своим коллегой-кондуктором и изрезал его ножом, после чего потерпевший погиб в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«В процессе распития между подозреваемым (автослесарем) и кондуктором возникла словесная перепалка, в результате которой кондуктор получил проникающее ножевое ранение живота, резаные раны лопатки и руки», – говорится в сообщении полиции. Изрезанного мужчину забрали врачи, но он умер в больнице от потери крови.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что силовики возбудили дело об убийстве и готовятся отправить нападавшего под стражу. Если версия следователей подтвердится, мужчину могут отправить в колонию на 15 лет.

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Автослесарь из Екатеринбурга, будучи пьяным, поссорился со своим коллегой-кондуктором и изрезал его ножом, после чего потерпевший погиб в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В процессе распития между подозреваемым (автослесарем) и кондуктором возникла словесная перепалка, в результате которой кондуктор получил проникающее ножевое ранение живота, резаные раны лопатки и руки», – говорится в сообщении полиции. Изрезанного мужчину забрали врачи, но он умер в больнице от потери крови. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что силовики возбудили дело об убийстве и готовятся отправить нападавшего под стражу. Если версия следователей подтвердится, мужчину могут отправить в колонию на 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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