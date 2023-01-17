В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал кондуктора

18 января 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел во время ссоры Екатерина Сычкова © URA.RU Автослесарь из Екатеринбурга, будучи пьяным, поссорился со своим коллегой-кондуктором и изрезал его ножом, после чего потерпевший погиб в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В процессе распития между подозреваемым (автослесарем) и кондуктором возникла словесная перепалка, в результате которой кондуктор получил проникающее ножевое ранение живота, резаные раны лопатки и руки», – говорится в сообщении полиции. Изрезанного мужчину забрали врачи, но он умер в больнице от потери крови. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что силовики возбудили дело об убийстве и готовятся отправить нападавшего под стражу. Если версия следователей подтвердится, мужчину могут отправить в колонию на 15 лет.

Автослесарь из Екатеринбурга, будучи пьяным, поссорился со своим коллегой-кондуктором и изрезал его ножом, после чего потерпевший погиб в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В процессе распития между подозреваемым (автослесарем) и кондуктором возникла словесная перепалка, в результате которой кондуктор получил проникающее ножевое ранение живота, резаные раны лопатки и руки», – говорится в сообщении полиции. Изрезанного мужчину забрали врачи, но он умер в больнице от потери крови. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что силовики возбудили дело об убийстве и готовятся отправить нападавшего под стражу. Если версия следователей подтвердится, мужчину могут отправить в колонию на 15 лет.