В Тюмени ищут помощника замгубернатора на зарплату в 20 тысяч

Единственное требование к кандидату — наличие высшего образования
В Тюменской области открыта вакансия помощника заместителя губернатора. Информация размещена на портале «Работа России». Специалисту готовы платить от 19 656 до 39 520 рублей в месяц.
«Помощник заместителя губернатора области. График работы: ненормированный рабочий день», — значится в объявлении. Единственное требование к кандидату — высшее образование не ниже уровня бакалавриата.
Вакансия размещена на портале региональным департаментом инвестполитики и господдержки предпринимательства. Работу этого ведомства курирует замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
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