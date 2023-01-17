В Тюмени ищут помощника замгубернатора на зарплату в 20 тысяч

18 января 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Единственное требование к кандидату — наличие высшего образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области открыта вакансия помощника заместителя губернатора. Информация размещена на портале «Работа России». Специалисту готовы платить от 19 656 до 39 520 рублей в месяц. «Помощник заместителя губернатора области. График работы: ненормированный рабочий день», — значится в объявлении. Единственное требование к кандидату — высшее образование не ниже уровня бакалавриата. Вакансия размещена на портале региональным департаментом инвестполитики и господдержки предпринимательства. Работу этого ведомства курирует замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В Тюменской области открыта вакансия помощника заместителя губернатора. Информация размещена на портале «Работа России». Специалисту готовы платить от 19 656 до 39 520 рублей в месяц. «Помощник заместителя губернатора области. График работы: ненормированный рабочий день», — значится в объявлении. Единственное требование к кандидату — высшее образование не ниже уровня бакалавриата. Вакансия размещена на портале региональным департаментом инвестполитики и господдержки предпринимательства. Работу этого ведомства курирует замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.