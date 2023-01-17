17 января 2023

В Тюмени ищут помощника замгубернатора на зарплату в 20 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Единственное требование к кандидату — наличие высшего образования Фото:

В Тюменской области открыта вакансия помощника заместителя губернатора. Информация размещена на портале «Работа России». Специалисту готовы платить от 19 656 до 39 520 рублей в месяц.

«Помощник заместителя губернатора области. График работы: ненормированный рабочий день», — значится в объявлении. Единственное требование к кандидату — высшее образование не ниже уровня бакалавриата.

Вакансия размещена на портале региональным департаментом инвестполитики и господдержки предпринимательства. Работу этого ведомства курирует замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

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В Тюменской области открыта вакансия помощника заместителя губернатора. Информация размещена на портале «Работа России». Специалисту готовы платить от 19 656 до 39 520 рублей в месяц. «Помощник заместителя губернатора области. График работы: ненормированный рабочий день», — значится в объявлении. Единственное требование к кандидату — высшее образование не ниже уровня бакалавриата. Вакансия размещена на портале региональным департаментом инвестполитики и господдержки предпринимательства. Работу этого ведомства курирует замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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