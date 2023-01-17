17 января 2023

В Екатеринбурге на месте прорыва трубы водителю обожгло ноги кипятком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не видел дорогу, так как было туманно Фото:

Семейная пара оказалась заперта в автомобиле из-за коммунальной аварии возле дома №58 на улице Советской в Екатеринбурге — там прорвало трубу, и по дороге разлился кипяток. Водитель попытался выйти из машины, но обжег ноги, рассказал URA.RU очевидец.

«Lada Largus двигалась по Советской в сторону Уральской. Водитель рассказывает, что из-за кипятка была туманность и ничего не видно, в итоге машина провалилась на участке, где меняли асфальт. Внутри находилась немолодая семейная пара, водитель попытался выйти, но обжег ноги. Вернулся на место, поджал ноги, и стали ждать, пока придет помощь», — рассказал очевидец.

В автомобиле екатеринбуржцы просидели порядка 15 — 20 минут, пока не приехали сотрудники коммунальных служб. В Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили, что инцидент с машиной действительно был, но водитель травм не получил. «Цел, здоров. Коллеги помогли спецтехникой достать машину из ямы. Водителю помогут оформить документы на получение страховки, ущерб ему возместят», — рассказали в пресс-службе. 

Коммунальная авария на Советской произошла днем 18 января. Как рассказывали очевидцы, над дорогой стелился пар, из-за этого видимость была плохой.

Водителю и пассажирке пришлось поднять ноги на сидение, чтобы не обжечься
Водителю и пассажирке пришлось поднять ноги на сидение, чтобы не обжечься
Фото: ИА "Ночные новости"
Авария произошла на Советской, 58
Авария произошла на Советской, 58
Фото: ИА "Ночные новости"

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Семейная пара оказалась заперта в автомобиле из-за коммунальной аварии возле дома №58 на улице Советской в Екатеринбурге — там прорвало трубу, и по дороге разлился кипяток. Водитель попытался выйти из машины, но обжег ноги, рассказал URA.RU очевидец. «Lada Largus двигалась по Советской в сторону Уральской. Водитель рассказывает, что из-за кипятка была туманность и ничего не видно, в итоге машина провалилась на участке, где меняли асфальт. Внутри находилась немолодая семейная пара, водитель попытался выйти, но обжег ноги. Вернулся на место, поджал ноги, и стали ждать, пока придет помощь», — рассказал очевидец. В автомобиле екатеринбуржцы просидели порядка 15 — 20 минут, пока не приехали сотрудники коммунальных служб. В Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили, что инцидент с машиной действительно был, но водитель травм не получил. «Цел, здоров. Коллеги помогли спецтехникой достать машину из ямы. Водителю помогут оформить документы на получение страховки, ущерб ему возместят», — рассказали в пресс-службе.  Коммунальная авария на Советской произошла днем 18 января. Как рассказывали очевидцы, над дорогой стелился пар, из-за этого видимость была плохой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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