В Екатеринбурге на месте прорыва трубы водителю обожгло ноги кипятком. Фото

Водитель не видел дорогу, так как было туманноФото: ИА "Ночные новости"
Семейная пара оказалась заперта в автомобиле из-за коммунальной аварии возле дома №58 на улице Советской в Екатеринбурге — там прорвало трубу, и по дороге разлился кипяток. Водитель попытался выйти из машины, но обжег ноги, рассказал URA.RU очевидец.
«Lada Largus двигалась по Советской в сторону Уральской. Водитель рассказывает, что из-за кипятка была туманность и ничего не видно, в итоге машина провалилась на участке, где меняли асфальт. Внутри находилась немолодая семейная пара, водитель попытался выйти, но обжег ноги. Вернулся на место, поджал ноги, и стали ждать, пока придет помощь», — рассказал очевидец.
В автомобиле екатеринбуржцы просидели порядка 15 — 20 минут, пока не приехали сотрудники коммунальных служб. В Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили, что инцидент с машиной действительно был, но водитель травм не получил. «Цел, здоров. Коллеги помогли спецтехникой достать машину из ямы. Водителю помогут оформить документы на получение страховки, ущерб ему возместят», — рассказали в пресс-службе.
Коммунальная авария на Советской произошла днем 18 января. Как рассказывали очевидцы, над дорогой стелился пар, из-за этого видимость была плохой.
Водителю и пассажирке пришлось поднять ноги на сидение, чтобы не обжечься
Фото: ИА "Ночные новости"
Авария произошла на Советской, 58
Фото: ИА "Ночные новости"
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Семейная пара оказалась заперта в автомобиле из-за коммунальной аварии возле дома №58 на улице Советской в Екатеринбурге — там прорвало трубу, и по дороге разлился кипяток. Водитель попытался выйти из машины, но обжег ноги, рассказал URA.RU очевидец. «Lada Largus двигалась по Советской в сторону Уральской. Водитель рассказывает, что из-за кипятка была туманность и ничего не видно, в итоге машина провалилась на участке, где меняли асфальт. Внутри находилась немолодая семейная пара, водитель попытался выйти, но обжег ноги. Вернулся на место, поджал ноги, и стали ждать, пока придет помощь», — рассказал очевидец. В автомобиле екатеринбуржцы просидели порядка 15 — 20 минут, пока не приехали сотрудники коммунальных служб. В Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили, что инцидент с машиной действительно был, но водитель травм не получил. «Цел, здоров. Коллеги помогли спецтехникой достать машину из ямы. Водителю помогут оформить документы на получение страховки, ущерб ему возместят», — рассказали в пресс-службе. Коммунальная авария на Советской произошла днем 18 января. Как рассказывали очевидцы, над дорогой стелился пар, из-за этого видимость была плохой.