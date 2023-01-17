В Екатеринбурге на месте прорыва трубы водителю обожгло ноги кипятком. Фото

18 января 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Водитель не видел дорогу, так как было туманно Фото: ИА "Ночные новости" Семейная пара оказалась заперта в автомобиле из-за коммунальной аварии возле дома №58 на улице Советской в Екатеринбурге — там прорвало трубу, и по дороге разлился кипяток. Водитель попытался выйти из машины, но обжег ноги, рассказал URA.RU очевидец. «Lada Largus двигалась по Советской в сторону Уральской. Водитель рассказывает, что из-за кипятка была туманность и ничего не видно, в итоге машина провалилась на участке, где меняли асфальт. Внутри находилась немолодая семейная пара, водитель попытался выйти, но обжег ноги. Вернулся на место, поджал ноги, и стали ждать, пока придет помощь», — рассказал очевидец. В автомобиле екатеринбуржцы просидели порядка 15 — 20 минут, пока не приехали сотрудники коммунальных служб. В Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили, что инцидент с машиной действительно был, но водитель травм не получил. «Цел, здоров. Коллеги помогли спецтехникой достать машину из ямы. Водителю помогут оформить документы на получение страховки, ущерб ему возместят», — рассказали в пресс-службе. Коммунальная авария на Советской произошла днем 18 января. Как рассказывали очевидцы, над дорогой стелился пар, из-за этого видимость была плохой. Водителю и пассажирке пришлось поднять ноги на сидение, чтобы не обжечься Фото: ИА "Ночные новости" Авария произошла на Советской, 58 Фото: ИА "Ночные новости"

Семейная пара оказалась заперта в автомобиле из-за коммунальной аварии возле дома №58 на улице Советской в Екатеринбурге — там прорвало трубу, и по дороге разлился кипяток. Водитель попытался выйти из машины, но обжег ноги, рассказал URA.RU очевидец. «Lada Largus двигалась по Советской в сторону Уральской. Водитель рассказывает, что из-за кипятка была туманность и ничего не видно, в итоге машина провалилась на участке, где меняли асфальт. Внутри находилась немолодая семейная пара, водитель попытался выйти, но обжег ноги. Вернулся на место, поджал ноги, и стали ждать, пока придет помощь», — рассказал очевидец. В автомобиле екатеринбуржцы просидели порядка 15 — 20 минут, пока не приехали сотрудники коммунальных служб. В Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили, что инцидент с машиной действительно был, но водитель травм не получил. «Цел, здоров. Коллеги помогли спецтехникой достать машину из ямы. Водителю помогут оформить документы на получение страховки, ущерб ему возместят», — рассказали в пресс-службе. Коммунальная авария на Советской произошла днем 18 января. Как рассказывали очевидцы, над дорогой стелился пар, из-за этого видимость была плохой.