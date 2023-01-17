Большинству пермяков подняли зарплату в 2022 году

Большинство пермских компаний в течение последнего года повышало зарплаты своим сотрудникам. О результатах проведенного исследования URA.RU сообщили в компании Superjob.
«По данным опроса, 39% опрошенных компаний проводили индексацию зарплат своим сотрудникам в течение последних шести месяцев. Каждый третий работодатель поднял выплаты в промежутке от шести месяцев до года,» — сообщили в компании.
При этом отмечается, что большинство получили прибавку к зарплате в размере 5-10%. Почти у каждого третьего пермяка рост выплат составил менее 5%.
Ранее URA.RU сообщало о результатах опроса пермяков. По данным исследования, каждый третий горожанин получил годовую премию.
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