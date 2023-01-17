17 января 2023

Большинству пермяков подняли зарплату в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше половины пермяков получили прибавку к зарплате за последний год Фото:

Большинство пермских компаний в течение последнего года повышало зарплаты своим сотрудникам. О результатах проведенного исследования URA.RU сообщили в компании Superjob.

«По данным опроса, 39% опрошенных компаний проводили индексацию зарплат своим сотрудникам в течение последних шести месяцев. Каждый третий работодатель поднял выплаты в промежутке от шести месяцев до года,» — сообщили в компании.

При этом отмечается, что большинство получили прибавку к зарплате в размере 5-10%. Почти у каждого третьего пермяка рост выплат составил менее 5%.

Ранее URA.RU сообщало о результатах опроса пермяков. По данным исследования, каждый третий горожанин получил годовую премию.

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Большинство пермских компаний в течение последнего года повышало зарплаты своим сотрудникам. О результатах проведенного исследования URA.RU сообщили в компании Superjob. «По данным опроса, 39% опрошенных компаний проводили индексацию зарплат своим сотрудникам в течение последних шести месяцев. Каждый третий работодатель поднял выплаты в промежутке от шести месяцев до года,» — сообщили в компании. При этом отмечается, что большинство получили прибавку к зарплате в размере 5-10%. Почти у каждого третьего пермяка рост выплат составил менее 5%. Ранее URA.RU сообщало о результатах опроса пермяков. По данным исследования, каждый третий горожанин получил годовую премию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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