В Перми продается музей инопланетян. Фото

18 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Этот памятник пришельцу в Молебке не продается Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми на продажу выставлен музей инопланетян. Экспозиция состоит из 12 пришельцев, 50 стендов с информацией о внеземных цивилизациях и другого оборудования, говорится на сайте популярного сервиса бесплатных объявлений. «Выставка включает в себя четыре больших и восемь реалистичных экспонатов среднего размера (30-40см) пришельцев со всех уголков вселенной. Представлены некоторые факты появления пришельцев (50 стендов) с интересной информацией, которая указывает, что сама возможность существования братьев по разуму многие столетия будоражит умы людей», — говорится в объявлении. Кроме того, есть «черепа неизвестных гуманоидных существ». Продавец позиционирует музей как зарекомендовавший себя бизнес, который можно перевезти в любой регион. Расстаться с ним он готов за 299 тысяч рублей. Сейчас экспозиция представлена в пространстве «Перевернутый дом» на улице Мира. Часть экспонатов находятся в сосудах для сохранности Скрин с сайта «Avito» Это Генорк — один из самых опасных видов пришельцев Скрин с сайта «Avito»

В Перми на продажу выставлен музей инопланетян. Экспозиция состоит из 12 пришельцев, 50 стендов с информацией о внеземных цивилизациях и другого оборудования, говорится на сайте популярного сервиса бесплатных объявлений. «Выставка включает в себя четыре больших и восемь реалистичных экспонатов среднего размера (30-40см) пришельцев со всех уголков вселенной. Представлены некоторые факты появления пришельцев (50 стендов) с интересной информацией, которая указывает, что сама возможность существования братьев по разуму многие столетия будоражит умы людей», — говорится в объявлении. Кроме того, есть «черепа неизвестных гуманоидных существ». Продавец позиционирует музей как зарекомендовавший себя бизнес, который можно перевезти в любой регион. Расстаться с ним он готов за 299 тысяч рублей. Сейчас экспозиция представлена в пространстве «Перевернутый дом» на улице Мира.