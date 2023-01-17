Заместитель МЧС России подарил Курганской области лабораторию на базе американского автомобиля. Фото, видео

18 января 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Замглавы МЧС России Анатолий Супруновский оценил курганскую технику Фото: Владислав Грозный © URA.RU Заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский 18 января вручил ключи от специальной пожарной экспертно-криминалистической лаборатории сотрудникам региональной испытательной лаборатории. Об этом сообщает официальный сайт МЧС России. Лаборатория сделана на базе американского грузовика. «Замглавы МЧС Супруновский вручил ключи от специальной пожарной экспертно-криминалистической лаборатории на базе автомобиля Ford Transit сотрудникам лаборатории Курганской области. Также прошла церемония награждения органов исполнительной власти субъектов и победителей межрегионального этапа всероссийского фестиваля», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. После этого федеральному чиновнику показали курганскую технику, которую привлекают для тушения пожаров. На центральной площади города были представлены вездеходы, пожарные машины и автобусы. Также он оценил действия сотрудников государственной инспекции по маломерным судам и поисково-спасательной службы, а также медиков при спасении человека из ледяной воды. В данный момент, по словам корреспондента URA.RU, в областной Филармонии проходят учения. Ранее URA.RU сообщало, что Супруновский в Кургане провел заседание, на котором подвели итоги работы территориальных подсистем предупреждения и ликвидации ЧС за 22022 год. В нем приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков, его заместители, начальники ГУ МЧС России со всего Урала и представители окружных правительств. На центральной площади Кургана выставили технику, которую привлекают для ликвидации пожаров Фото: Владислав Грозный © URA.RU Анатолий Супруновский (в центре) оценил действия курганских спасателей Фото: Владислав Грозный © URA.RU На реке Тобол провели учения по спасению человека из ледяной воды Фото: Владислав Грозный © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский 18 января вручил ключи от специальной пожарной экспертно-криминалистической лаборатории сотрудникам региональной испытательной лаборатории. Об этом сообщает официальный сайт МЧС России. Лаборатория сделана на базе американского грузовика. «Замглавы МЧС Супруновский вручил ключи от специальной пожарной экспертно-криминалистической лаборатории на базе автомобиля Ford Transit сотрудникам лаборатории Курганской области. Также прошла церемония награждения органов исполнительной власти субъектов и победителей межрегионального этапа всероссийского фестиваля», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. После этого федеральному чиновнику показали курганскую технику, которую привлекают для тушения пожаров. На центральной площади города были представлены вездеходы, пожарные машины и автобусы. Также он оценил действия сотрудников государственной инспекции по маломерным судам и поисково-спасательной службы, а также медиков при спасении человека из ледяной воды. В данный момент, по словам корреспондента URA.RU, в областной Филармонии проходят учения. Ранее URA.RU сообщало, что Супруновский в Кургане провел заседание, на котором подвели итоги работы территориальных подсистем предупреждения и ликвидации ЧС за 22022 год. В нем приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков, его заместители, начальники ГУ МЧС России со всего Урала и представители окружных правительств.