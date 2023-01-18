В курганском военкомате уточнили, когда начнут создавать электронную базу военнообязанных

19 января 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

В курганском военкомате ждут приказа по созданию электроной базы военнообязанных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссариат начнет создавать электронную базу данных жителей Курганской области, подлежащих воинскому учету, когда поступит соответствующий указ из вышестоящей инстанции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в областном военкомате. «Пока у сотрудников военкомата нет законодательно закрепленного указания, они не могут приступить к созданию электронной базы данных. Ждем приказа сверху», — пояснили в комиссариате. Президент РФ Владимир Путин распорядился создать базу данных граждан, состоящих на военном учете, в ноябре прошлого года. По замыслу руководства страны, такая база должна будет появиться к апрелю 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что курганские военкоматы набирают сотрудников. Набор новых работников в отделы учета ведется, чтобы избежать ошибок, которые были допущены в ходе частичной мобилизации.

Военный комиссариат начнет создавать электронную базу данных жителей Курганской области, подлежащих воинскому учету, когда поступит соответствующий указ из вышестоящей инстанции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в областном военкомате. «Пока у сотрудников военкомата нет законодательно закрепленного указания, они не могут приступить к созданию электронной базы данных. Ждем приказа сверху», — пояснили в комиссариате. Президент РФ Владимир Путин распорядился создать базу данных граждан, состоящих на военном учете, в ноябре прошлого года. По замыслу руководства страны, такая база должна будет появиться к апрелю 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что курганские военкоматы набирают сотрудников. Набор новых работников в отделы учета ведется, чтобы избежать ошибок, которые были допущены в ходе частичной мобилизации.