18 января 2023

В курганском военкомате уточнили, когда начнут создавать электронную базу военнообязанных

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, новобранцы, военкомат, призыв в армию
В курганском военкомате ждут приказа по созданию электроной базы военнообязанных Фото:

Военный комиссариат начнет создавать электронную базу данных жителей Курганской области, подлежащих воинскому учету, когда поступит соответствующий указ из вышестоящей инстанции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в областном военкомате.

«Пока у сотрудников военкомата нет законодательно закрепленного указания, они не могут приступить к созданию электронной базы данных. Ждем приказа сверху», — пояснили в комиссариате.

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать базу данных граждан, состоящих на военном учете, в ноябре прошлого года. По замыслу руководства страны, такая база должна будет появиться к апрелю 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские военкоматы набирают сотрудников. Набор новых работников в отделы учета ведется, чтобы избежать ошибок, которые были допущены в ходе частичной мобилизации.

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Военный комиссариат начнет создавать электронную базу данных жителей Курганской области, подлежащих воинскому учету, когда поступит соответствующий указ из вышестоящей инстанции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в областном военкомате. «Пока у сотрудников военкомата нет законодательно закрепленного указания, они не могут приступить к созданию электронной базы данных. Ждем приказа сверху», — пояснили в комиссариате. Президент РФ Владимир Путин распорядился создать базу данных граждан, состоящих на военном учете, в ноябре прошлого года. По замыслу руководства страны, такая база должна будет появиться к апрелю 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что курганские военкоматы набирают сотрудников. Набор новых работников в отделы учета ведется, чтобы избежать ошибок, которые были допущены в ходе частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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