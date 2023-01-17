17 января 2023

В Пермском крае выросло число избирателей

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, голосование, избиратель, выборы 2021
За полгода избирателей в Прикамье стало на 1000 больше Фото:

В Пермском крае проживает 1 975 529 человек, которые могут принимать участие в выборах. Такие данные приводит крайизбирком в своем telegram-канале. Полгода назад их было на 1000 меньше.

«По состоянию на 1 января 2023 года численность зарегистрированных избирателей в Пермском крае составляет 1 975 529 человек», — говорится в сообщении. Такие данные представили в избирком главы муниципалитетов.

Такой документ утверждается главой крайизбиркома и губернатором два раза в год — по состоянию на 1 января и 1 июля. По данным сайта избирательной комиссии Пермского края, на 1 июля 2022 года в крае было 1 974 343 избирателей. Ранее URA.RU сообщало, что основной задачей крайизбиркома в 2023 году станет подготовка к выборам президента-2024.

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В Пермском крае проживает 1 975 529 человек, которые могут принимать участие в выборах. Такие данные приводит крайизбирком в своем telegram-канале. Полгода назад их было на 1000 меньше. «По состоянию на 1 января 2023 года численность зарегистрированных избирателей в Пермском крае составляет 1 975 529 человек», — говорится в сообщении. Такие данные представили в избирком главы муниципалитетов. Такой документ утверждается главой крайизбиркома и губернатором два раза в год — по состоянию на 1 января и 1 июля. По данным сайта избирательной комиссии Пермского края, на 1 июля 2022 года в крае было 1 974 343 избирателей. Ранее URA.RU сообщало, что основной задачей крайизбиркома в 2023 году станет подготовка к выборам президента-2024.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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