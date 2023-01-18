Свердловский омбудсмен обратился к родителям школьницы, которую учитель обозвал «шлюхой»

Игорь Мороков готов включится в скандал вокруг свердловской школы, чтобы разрешить конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в курсе произошедшего инцидента в школе №25 Верхней Пышмы (Свердловская область). По словам детского омбудсмена, он готов включится в работу, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Но для этого необходимо заявление от родителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам Мороков.

«Я в курсе сложившейся ситуации в школе Верхней Пышмы. В рамках своей компетенции я готов включится в работу, но для этого родителям девочки необходимо лично обратиться ко мне. Для этого достаточно заполнить соответствующее заявление на сайте», — отметил Мороков.

Ранее URA.RU писало, что в №25 Верхней Пышмы разгорается скандал. Родители 14-летней ученицы увидели сообщения сексуального характера, которые писал дочери учитель Антон Овченков. В одном из сообщений учитель обозвал ученицу шлюхой. Мама девочки обратилась к директору учебного заведения за помощью. Однако учитель заявила матери, что дочка сама спровоцировала педагога. Позже мама школьницы заявила, что руководитель школы Лариса Разумная устроила травлю ученицы. По словам матери школьницы, целью травли является сбор компромата на дочь, чтобы обелить учителя.