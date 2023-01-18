Самый мощный пермский экотехнопарк расширяет штат рабочих

Пермская компания «Буматика» набирает рабочих на производство

На должность сортировщика отходов принимают как мужчин, так и женщин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пермская компания «Буматика» в связи с расширением штата объявила набор рабочих в современный экотехнопарк в Лысьвенском городском округе. Предприятию требуются разнорабочие, операторы производственных линий, а также сортировщики вторичного сырья, рассказали URA.RU в «Буматике».

«На должность сортировщика принимаем как мужчин, так и женщин. Рабочий график пока что пятидневный, по восемь часов в день. Уровень заработной платы — на старте примерно 25 тысяч рублей. Жилье иногородним не предоставляем, поэтому выгоднее трудоустраиваться местным жителям», — сообщили корреспонденту агентства в «Буматике».

По данным группы предприятия в соцсети «ВКонтакте», компания организует доставку до места работы и обратно служебным транспортом. Экотехнопарк оборудован раздевалками и душевыми. Трудоустройство официальное, выплаты дважды в месяц, ставка — до 150 рублей в час.

Экотехнопарк компании «Буматика», расположенный в Лысьве, оснащен самой мощной на сегодня в Пермском крае сортировочной линией. За год комплекс может разделять до 50 тысяч тонн мусора. По данным сервиса СБИС, в прошлом году «Буматика» получила чистую прибыль в 36 миллионов рублей. В компании также активно внедряют инновации на производстве, например, выпускают и продают топливо из старых автомобильных покрышек.