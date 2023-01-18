Участницу скандальной драки в курганском отделе полиции восстановили на службе

Майора курганской полиции восстановили на службе после скандальной драки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудницу отдела полиции «Куртамышский» (Курганская область), участвовавшую в скандальной драке в отделе полиции, по решению суда восстановили на службе и обязали УМВД региона выплатить ей моральный ущерб. Информация появилась на сайте Курганского областного суда.

«Установлен факт нарушения УМВД России по Курганской области трудовых прав М., нашла свое подтверждение неправомерность действий работодателя, выразившаяся в ее незаконном увольнении <…> Восстановить <…> на службе в органах внутренних дел в должности старшего инспектора МО МВД России «Куртамышский», — сообщается в материалах дела. Женщина получила денежную компенсацию за время вынужденного прогула.

Майора куртамышской полиции уволили в результате служебной проверки в январе 2022 года. После проверки представители УМВД утверждали, что сотрудница полиции приняла участие в конфликте, который на почве ревности к начальнику затеяла ее сестра. По версии проверяющих, женщина в ходе драки несколько раз ударила одну из сотрудниц отдела, при этом оскорбив ее.

Уволенная сотрудница подала в суд на решение управления и выиграла дело. В ходе заседания свидетели из числа ее коллег не могли точно вспомнить, совершала ли она вышеупомянутые действия, порочащие честь сотрудника ОВД. Районный суд постановил восстановить женщину на службе, в Курганском областном суде и Седьмом кассационном суде это решение поддержали.

Также сотрудница подала иск о возмещении морального вреда к региональному УМВД из-за увольнения. Она расценивала свой моральный ущерб в размере 250 тысяч рублей, но суд постановил компенсировать ей лишь 30 тысяч. В настоящее время решение обжалуется.

Ранее URA.RU сообщало, что скандальная история с дракой женщин в курганском отделе полиции завершилась в суде. Инициатора конфликта уволили по решению суда из рядов полиции.