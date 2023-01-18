Махонин поручил своей администрации провести исторические уроки для пермяков

По мнению Махонин, жителям важно рассказать об исторических зданиях Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил мэрии Перми и своей администрации подготовить и довести до жителей информацию об исторических зданиях краевой столице. С таким заявлением он выступил на заседании краевого правительства 18 января, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Надо более массово рассказывать, и я об этом на совещаниях говорил, по объектам „Пермь-300“ и не только им. Исторически названия домов в Перми, к сожалению, особенно подрастающему поколению ни о чем не говорят. Мне бы хотелось, чтобы мы сформировали цикл, если не передач…. Но чтобы информационная повестка такая была, где бы мы рассказывали об истории зданий», — отметил Махонин.

По его словам, жителям интересно было бы узнать, что в том или ином здании было до революции, кто строил здание, если это был купец, то чем он знаменит и какой вклад внес в развитие Перми. Власти должны «создать возможность», чтобы «народ проникся наследием, которое сейчас пытаются сохранить, преумножить и восстановить».