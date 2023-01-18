Начальника цеха курганского завода «Синтез» будут судить из-за взрыва на предприятии

18 января 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Курганские следователи передали дело по инциденту на заводе «Синтез» в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовное дело в отношении начальника цеха по факту нарушения требования безопасности на курганском заводе «Синтез», после чего было разрушено здание и тяжело травмирован рабочий, передано в суд. Информацию разместили на сайте курганского СУ СК. «Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника цеха, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба). <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе следственного управления. Происшествие случилось 29 апреля прошлого года. По версии следствия, обвиняемая допустила нарушения, из-за чего «в производственном помещении произошел хлопок пылевоздушной смеси». Была разрушена производственная часть здания предприятия, а также пострадал один из сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что управление службы Ростехнадзора завершило расследование причины взрыва на заводе «Синтез». При производстве не были соблюдены техпроцессы изготовления порошка теризидон и правила эксплуатации сушилки.

Уголовное дело в отношении начальника цеха по факту нарушения требования безопасности на курганском заводе «Синтез», после чего было разрушено здание и тяжело травмирован рабочий, передано в суд. Информацию разместили на сайте курганского СУ СК. «Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника цеха, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба). <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе следственного управления. Происшествие случилось 29 апреля прошлого года. По версии следствия, обвиняемая допустила нарушения, из-за чего «в производственном помещении произошел хлопок пылевоздушной смеси». Была разрушена производственная часть здания предприятия, а также пострадал один из сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что управление службы Ростехнадзора завершило расследование причины взрыва на заводе «Синтез». При производстве не были соблюдены техпроцессы изготовления порошка теризидон и правила эксплуатации сушилки.