17 января 2023

Из-за ДТП в Тюменской области перекрыта трасса Тюмень — Омск

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Предварительная причина блокировки трассы — авария в районе Ялуторовска Тюменской области Фото:

В районе Ялуторовска Тюменской области частично перекрыта трасса Тюмень — Омск. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Предварительно, в лобовом столкновении автомобилей „Ниссан“ и „Киа Рио“ ранены 3 человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.

Сейчас движение регулируют инспекторы ДПС. Подробности аварии пока не сообщаются.

Ранее URA.RU рассказало о массовом ДТП на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск. Там из-за неудачного маневра обгона столкнулись четыре большегрузных машины с полуприцепами.

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В районе Ялуторовска Тюменской области частично перекрыта трасса Тюмень — Омск. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Предварительно, в лобовом столкновении автомобилей „Ниссан“ и „Киа Рио“ ранены 3 человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме», — говорится в сообщении. Сейчас движение регулируют инспекторы ДПС. Подробности аварии пока не сообщаются. Ранее URA.RU рассказало о массовом ДТП на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск. Там из-за неудачного маневра обгона столкнулись четыре большегрузных машины с полуприцепами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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