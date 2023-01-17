Из-за ДТП в Тюменской области перекрыта трасса Тюмень — Омск

В районе Ялуторовска Тюменской области частично перекрыта трасса Тюмень — Омск. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«Предварительно, в лобовом столкновении автомобилей „Ниссан“ и „Киа Рио“ ранены 3 человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.
Сейчас движение регулируют инспекторы ДПС. Подробности аварии пока не сообщаются.
Ранее URA.RU рассказало о массовом ДТП на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск. Там из-за неудачного маневра обгона столкнулись четыре большегрузных машины с полуприцепами.
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В районе Ялуторовска Тюменской области частично перекрыта трасса Тюмень — Омск. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Предварительно, в лобовом столкновении автомобилей „Ниссан“ и „Киа Рио“ ранены 3 человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме», — говорится в сообщении. Сейчас движение регулируют инспекторы ДПС. Подробности аварии пока не сообщаются. Ранее URA.RU рассказало о массовом ДТП на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск. Там из-за неудачного маневра обгона столкнулись четыре большегрузных машины с полуприцепами.