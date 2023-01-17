Из-за ДТП в Тюменской области перекрыта трасса Тюмень — Омск

Предварительная причина блокировки трассы — авария в районе Ялуторовска Тюменской области Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В районе Ялуторовска Тюменской области частично перекрыта трасса Тюмень — Омск. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Предварительно, в лобовом столкновении автомобилей „Ниссан“ и „Киа Рио“ ранены 3 человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.

Сейчас движение регулируют инспекторы ДПС. Подробности аварии пока не сообщаются.

Ранее URA.RU рассказало о массовом ДТП на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск. Там из-за неудачного маневра обгона столкнулись четыре большегрузных машины с полуприцепами.