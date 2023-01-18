Власти РФ отказались давать россиянам новый выходной

Правительство РФ отказалось сделать 31 декабря выходным днем

18 января 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Власти отказались делать 31 декабря выходным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское правительство не поддержало инициативу сделать 31 декабря выходным днем. Рассмотрением соответствующего проекта Госдума занялась в ноябре 2022 года. «Правительство не поддержало проект от установления 31 декабря выходным днем», — сообщило РИА Новости. Госдума занялась рассмотрением предложения о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в ноябре прошлого года. Эксперты выступали с мнением, что проект получил одобрение российских властей и будет принят в первом чтении уже в декабре. Депутат Госдумы Максим Иванов ранее выступал с инициативой сократить новогодние праздники. По его словам, это поможет равномерно распределить выходные дни на протяжении года.

Российское правительство не поддержало инициативу сделать 31 декабря выходным днем. Рассмотрением соответствующего проекта Госдума занялась в ноябре 2022 года. «Правительство не поддержало проект от установления 31 декабря выходным днем», — сообщило РИА Новости. Госдума занялась рассмотрением предложения о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в ноябре прошлого года. Эксперты выступали с мнением, что проект получил одобрение российских властей и будет принят в первом чтении уже в декабре. Депутат Госдумы Максим Иванов ранее выступал с инициативой сократить новогодние праздники. По его словам, это поможет равномерно распределить выходные дни на протяжении года.