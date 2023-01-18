Власти РФ отказались давать россиянам новый выходной

Правительство РФ отказалось сделать 31 декабря выходным днем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя Москва. Москва, новогодняя елка, новый год, иллюминация
Власти отказались делать 31 декабря выходным Фото:

Российское правительство не поддержало инициативу сделать 31 декабря выходным днем. Рассмотрением соответствующего проекта Госдума занялась в ноябре 2022 года.

«Правительство не поддержало проект от установления 31 декабря выходным днем», — сообщило РИА Новости.

Госдума занялась рассмотрением предложения о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в ноябре прошлого года. Эксперты выступали с мнением, что проект получил одобрение российских властей и будет принят в первом чтении уже в декабре.

Депутат Госдумы Максим Иванов ранее выступал с инициативой сократить новогодние праздники. По его словам, это поможет равномерно распределить выходные дни на протяжении года.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Российское правительство не поддержало инициативу сделать 31 декабря выходным днем. Рассмотрением соответствующего проекта Госдума занялась в ноябре 2022 года. «Правительство не поддержало проект от установления 31 декабря выходным днем», — сообщило РИА Новости. Госдума занялась рассмотрением предложения о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в ноябре прошлого года. Эксперты выступали с мнением, что проект получил одобрение российских властей и будет принят в первом чтении уже в декабре. Депутат Госдумы Максим Иванов ранее выступал с инициативой сократить новогодние праздники. По его словам, это поможет равномерно распределить выходные дни на протяжении года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...