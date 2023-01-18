Власти РФ отказались давать россиянам новый выходной

Российское правительство не поддержало инициативу сделать 31 декабря выходным днем. Рассмотрением соответствующего проекта Госдума занялась в ноябре 2022 года.
«Правительство не поддержало проект от установления 31 декабря выходным днем», — сообщило РИА Новости.
Госдума занялась рассмотрением предложения о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в ноябре прошлого года. Эксперты выступали с мнением, что проект получил одобрение российских властей и будет принят в первом чтении уже в декабре.
Депутат Госдумы Максим Иванов ранее выступал с инициативой сократить новогодние праздники. По его словам, это поможет равномерно распределить выходные дни на протяжении года.
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