18 января 2023

Постпред РФ оценил возможность урегулирования СВО по «корейскому сценарию»

Постпред РФ при Евросоюзе Логвинов: у ЕС нет контакта с РФ по поводу мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
Евросоюз не имеет контактов с Россией по вопросу мира на Украине Фото:
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Переговоры России и НАТО

Возможность достичь целей специальной военной операции путем разделения Украины по «корейскому варианту» в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте „корейского варианта“, но и в принципе. У ЕС на протяжении восьми лет был шанс способствовать решению тех проблем, которые возникли у жителей Украины после антиконституционного переворота», — сообщил Кирилл Логвинов «Известиям».

Также он добавил, что Германия и Франция пытались решить внутриукраинский кризис в 2014 году. Как выяснилось, лидеры этих стран не способствовали разрешению кризиса, но усугубили его.

Ранее URA.RU рассказало, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что попытки урегулировать украинский вопрос в 2014 году были направлены на усиление Украины в военном отношении. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ООН дать оценку их действиям, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за такие действия бывшие лидеры Германии и Франции должны предстать перед судом.

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Возможность достичь целей специальной военной операции путем разделения Украины по «корейскому варианту» в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов. «Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте „корейского варианта“, но и в принципе. У ЕС на протяжении восьми лет был шанс способствовать решению тех проблем, которые возникли у жителей Украины после антиконституционного переворота», — сообщил Кирилл Логвинов «Известиям». Также он добавил, что Германия и Франция пытались решить внутриукраинский кризис в 2014 году. Как выяснилось, лидеры этих стран не способствовали разрешению кризиса, но усугубили его. Ранее URA.RU рассказало, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что попытки урегулировать украинский вопрос в 2014 году были направлены на усиление Украины в военном отношении. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ООН дать оценку их действиям, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за такие действия бывшие лидеры Германии и Франции должны предстать перед судом.
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