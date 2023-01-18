Пермяк ударил знакомого ножом и попросил за это прощения

19 января 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Мужчину осудили на 3,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края ударил ножом в живот своего знакомого и попросил за это прощения. Его признали виновным и осудили на 3,6 года, сообщается на сайте Осинского районного суда Пермского края. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударил ножом в живот потерпевшего, что повлекло тяжкий вред здоровью. В судебном заседании мужчина частично признал свою вину. О совершенном сожалеет и просит за это прощения», — говорится в документе. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «З» ч. 2 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 года. Подсудимый будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что пермячка ударила ножом свою знакомую и пыталась убедить свидетелей в своей невиновности. Женщину осудили на 1,5 года с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Житель Пермского края ударил ножом в живот своего знакомого и попросил за это прощения. Его признали виновным и осудили на 3,6 года, сообщается на сайте Осинского районного суда Пермского края. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударил ножом в живот потерпевшего, что повлекло тяжкий вред здоровью. В судебном заседании мужчина частично признал свою вину. О совершенном сожалеет и просит за это прощения», — говорится в документе. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «З» ч. 2 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 года. Подсудимый будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что пермячка ударила ножом свою знакомую и пыталась убедить свидетелей в своей невиновности. Женщину осудили на 1,5 года с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.