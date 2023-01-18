Текслера поздравил с юбилеем челябинский митрополит Алексий

19 января 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Губернатор Челябинской области сегодня отмечает юбилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравил сегодня, 19 января, губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 50-летием. Официальное поздравление размещено на сайте Челябинской митрополии. «Глубокоуважаемый Алексей Леонидович, сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Ответственные труды на пользу Отечества Вы совершаете многие годы. Занимая пост губернатора Челябинской области, заботитесь о всестороннем развитии региона и благополучии его жителей, о слаженной и эффективной работе местных органов власти, самое серьезное внимание уделяете восстановлению духовного и культурного наследия», — сказано в поздравлении митрополита Алексия. Духовный наставник жителей Южного Урала выразил искреннюю признательность губернатору за плодотворное сотрудничество с Челябинской митрополией, благодаря которому в регионе утверждаются духовно-нравственные ценности и любовь к Родине, укрепляется гражданское согласие. Митрополит пожелал Текслеру «благополучия и щедрой помощи Божией в на благо Южного Урала и Отечества». Как сообщало URA.RU, обычно свой день рождения губернатор проводит в рабочей обстановке день рождения. Так, и в 2021, и в 2022 году он был в командировках.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравил сегодня, 19 января, губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 50-летием. Официальное поздравление размещено на сайте Челябинской митрополии. «Глубокоуважаемый Алексей Леонидович, сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Ответственные труды на пользу Отечества Вы совершаете многие годы. Занимая пост губернатора Челябинской области, заботитесь о всестороннем развитии региона и благополучии его жителей, о слаженной и эффективной работе местных органов власти, самое серьезное внимание уделяете восстановлению духовного и культурного наследия», — сказано в поздравлении митрополита Алексия. Духовный наставник жителей Южного Урала выразил искреннюю признательность губернатору за плодотворное сотрудничество с Челябинской митрополией, благодаря которому в регионе утверждаются духовно-нравственные ценности и любовь к Родине, укрепляется гражданское согласие. Митрополит пожелал Текслеру «благополучия и щедрой помощи Божией в на благо Южного Урала и Отечества». Как сообщало URA.RU, обычно свой день рождения губернатор проводит в рабочей обстановке день рождения. Так, и в 2021, и в 2022 году он был в командировках.