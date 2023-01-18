Челябинский губернатор приехал в госпиталь к раненым на СВО бойцам. Фото

19 января 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер обещал помочь госпиталю с ремонтом и оборудованием Фото: пресс-служба губернатора Челябинской обалсти Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в госпиталь к раненым в ходе спецоперации на Украине бойцам. Об этом он сообщил в соцсетях. «Приехал в челябинский военный госпиталь пообщаться с раненными на фронте. Парни настоящие герои: достойно выполняли свой воинский долг, сейчас лечатся и восстанавливаются. В госпитале замечательные медики, лечат с душой, профессионально. Но сами условия в госпитале явно нуждаются в улучшении. Принял решение помочь с проведением ремонтных работ и обновлением медицинского оборудования», — написал Текслер 19 января в своем telegram-канале. Сейчас в регионе создается реабилитационный центр для военных, вернувшихся с фронта. Там будут оказывать психологическую помощь, проводить реабилитацию, помогать с трудоустройством. Помимо этого, к поддержке вернувшихся из зоны СВО привлекут некоммерческие организации. Также глава региона добавил, что передал чебаркульской танковой дивизии очередную партию снаряжения. В ее составе квадрокоптеры, радиостанции, радиочастотный подавитель дронов, а также спальные мешки, палатки, маскировочные сети и лекарства. В ближайшее время все это будет переправлено на фронт. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в госпиталь к раненым в ходе спецоперации на Украине бойцам. Об этом он сообщил в соцсетях. «Приехал в челябинский военный госпиталь пообщаться с раненными на фронте. Парни настоящие герои: достойно выполняли свой воинский долг, сейчас лечатся и восстанавливаются. В госпитале замечательные медики, лечат с душой, профессионально. Но сами условия в госпитале явно нуждаются в улучшении. Принял решение помочь с проведением ремонтных работ и обновлением медицинского оборудования», — написал Текслер 19 января в своем telegram-канале. Сейчас в регионе создается реабилитационный центр для военных, вернувшихся с фронта. Там будут оказывать психологическую помощь, проводить реабилитацию, помогать с трудоустройством. Помимо этого, к поддержке вернувшихся из зоны СВО привлекут некоммерческие организации. Также глава региона добавил, что передал чебаркульской танковой дивизии очередную партию снаряжения. В ее составе квадрокоптеры, радиостанции, радиочастотный подавитель дронов, а также спальные мешки, палатки, маскировочные сети и лекарства. В ближайшее время все это будет переправлено на фронт.