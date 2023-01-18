18 января 2023

Жителей челябинского поселка на полгода оставили без медицинской помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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ФАПа лишились около 500 человек Фото:

В Миассе (Челябинская область) жителей поселка Тыелга на полгода оставили без медицинской помощи после закрытия фельдшерско-акушерского пункта. Об этом URA.RU сообщили 19 января в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«В Тыелге в августе 2022 года закрыли фельдшерско-акушерского пункта и около 500 человек на полгода остались без медпомощи. ФАП закрыли якобы на ремонт, вот только масштабных работ люди не наблюдали. Все это время жители ездили к медицинским специалистам в другую деревню», — заявили общественники.

Под новый год жители решили узнать у минздрава судьбу медпункта. И получили разные ответы: сперва, что ФАП будет отремонтирован, а потом, что нужно искать деньги на строительство нового, отмечают в ОНФ.

«Мы приехали разобраться и наш визит, видимо, помог регионального минздраву определиться. ФАП, все-таки, открыли. Из признаков ремонта мы только заметили щебень и подпорку для крыши», — добавили представители народного фронта.

По итогам визита в региональном ОНФ предложили минздраву области построить современный ФАП. Эту историю общественники пообещали жителям взять на контроль.

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В Миассе (Челябинская область) жителей поселка Тыелга на полгода оставили без медицинской помощи после закрытия фельдшерско-акушерского пункта. Об этом URA.RU сообщили 19 января в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «В Тыелге в августе 2022 года закрыли фельдшерско-акушерского пункта и около 500 человек на полгода остались без медпомощи. ФАП закрыли якобы на ремонт, вот только масштабных работ люди не наблюдали. Все это время жители ездили к медицинским специалистам в другую деревню», — заявили общественники. Под новый год жители решили узнать у минздрава судьбу медпункта. И получили разные ответы: сперва, что ФАП будет отремонтирован, а потом, что нужно искать деньги на строительство нового, отмечают в ОНФ. «Мы приехали разобраться и наш визит, видимо, помог регионального минздраву определиться. ФАП, все-таки, открыли. Из признаков ремонта мы только заметили щебень и подпорку для крыши», — добавили представители народного фронта. По итогам визита в региональном ОНФ предложили минздраву области построить современный ФАП. Эту историю общественники пообещали жителям взять на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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