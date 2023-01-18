В Перми столкнулись два автобуса. Фото

19 января 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Авария с участием автобусов произошла в центре Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми на улице Сибирской столкнулись два автобуса. Фотографии произошедшего были опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Водитель 77 маршрута утверждал, что резина „лысая“ от этого и случился удар», — описал происходящее автор поста. Директор компании-перевозчика Игорь Сасунов в беседе с URA.RU сообщил, что водитель автобуса 77 маршрута нарушил пункт правил дорожного движения 10.1, то есть не обеспечил полную безопасность всех участников дорожного движения. Он также заявил, что водитель автобуса заблуждается и резина на колесах «не лысая», а полностью соответствует необходимым требованиям. По словам Сасунова, ущерб от аварии составил 56 тысяч рублей. При этом произошедшее никак не повлияло на график движения автобусов, поскольку на замену пострадавшего в аварии автобуса выехал резервный. Обновлено в 11:44: В пресс-службе администрации Перми URA.RU сообщили, что 19 января, в 10:11, на пересечении улиц Пушкина и Сибирской произошло ДТП между автобусами маршрутов №32 и №77. Пострадавших в результате ДТП нет. Столкновение двух автобусов Telegram-канал «ЧП Пермь/Новости»

В Перми на улице Сибирской столкнулись два автобуса. Фотографии произошедшего были опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Водитель 77 маршрута утверждал, что резина „лысая“ от этого и случился удар», — описал происходящее автор поста. Директор компании-перевозчика Игорь Сасунов в беседе с URA.RU сообщил, что водитель автобуса 77 маршрута нарушил пункт правил дорожного движения 10.1, то есть не обеспечил полную безопасность всех участников дорожного движения. Он также заявил, что водитель автобуса заблуждается и резина на колесах «не лысая», а полностью соответствует необходимым требованиям. По словам Сасунова, ущерб от аварии составил 56 тысяч рублей. При этом произошедшее никак не повлияло на график движения автобусов, поскольку на замену пострадавшего в аварии автобуса выехал резервный. Обновлено в 11:44: В пресс-службе администрации Перми URA.RU сообщили, что 19 января, в 10:11, на пересечении улиц Пушкина и Сибирской произошло ДТП между автобусами маршрутов №32 и №77. Пострадавших в результате ДТП нет.