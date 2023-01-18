18 января 2023

В Перми столкнулись два автобуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, снег, уборка снега, автобус, остановка автобусная
Авария с участием автобусов произошла в центре Перми Фото:

В Перми на улице Сибирской столкнулись два автобуса. Фотографии произошедшего были опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«Водитель 77 маршрута утверждал, что резина „лысая“ от этого и случился удар», — описал происходящее автор поста. Директор компании-перевозчика Игорь Сасунов в беседе с URA.RU сообщил, что водитель автобуса 77 маршрута нарушил пункт правил дорожного движения 10.1, то есть не обеспечил полную безопасность всех участников дорожного движения. Он также заявил, что водитель автобуса заблуждается и резина на колесах «не лысая», а полностью соответствует необходимым требованиям.

По словам Сасунова, ущерб от аварии составил 56 тысяч рублей. При этом произошедшее никак не повлияло на график движения автобусов, поскольку на замену пострадавшего в аварии автобуса выехал резервный.

Обновлено в 11:44:

В пресс-службе администрации Перми URA.RU сообщили, что 19 января, в 10:11, на пересечении улиц Пушкина и Сибирской произошло ДТП между автобусами маршрутов №32 и №77. Пострадавших в результате ДТП нет.

Столкновение двух автобусов

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В Перми на улице Сибирской столкнулись два автобуса. Фотографии произошедшего были опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Водитель 77 маршрута утверждал, что резина „лысая“ от этого и случился удар», — описал происходящее автор поста. Директор компании-перевозчика Игорь Сасунов в беседе с URA.RU сообщил, что водитель автобуса 77 маршрута нарушил пункт правил дорожного движения 10.1, то есть не обеспечил полную безопасность всех участников дорожного движения. Он также заявил, что водитель автобуса заблуждается и резина на колесах «не лысая», а полностью соответствует необходимым требованиям. По словам Сасунова, ущерб от аварии составил 56 тысяч рублей. При этом произошедшее никак не повлияло на график движения автобусов, поскольку на замену пострадавшего в аварии автобуса выехал резервный. Обновлено в 11:44: В пресс-службе администрации Перми URA.RU сообщили, что 19 января, в 10:11, на пересечении улиц Пушкина и Сибирской произошло ДТП между автобусами маршрутов №32 и №77. Пострадавших в результате ДТП нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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